20.06.2012 21:17 • Recenzja do wersji 2.5.0

Traktor (tak na wstępie) droga Redakcjo o ile narzędziem do miksowania jest, to do tworzenia już nie za bardzo.. No ale do rzeczy.. Z Traktora korzystałem od wersji 3 (tak od 3 mimo, iż ta to 2.5), było to pierwsze zetknięcie się z narzędziem do miksowania, że tak powiem liźnięcie pracy DJa.. Pomijam fakt, że trzeba było mieć odpowiednio mocnego kompa by cieszyć się z "ciągnika"..

Trzeba zaznaczyć, iż Traktor jest sprzedawany w 4 wersjach tzn:

- Traktor 2 Duo

- Traktor 2 Pro

- Traktor 2 Scratch Duo

- Traktor 2 Scratch Pro

Pierwsze dwie wersje, tak jak ta zamieszczona na portalu służy do miksowania za pomocą kontrolerów midi (np. Numark 4Track, Vestax vci300).. Polega to na tym, iż zamiast naciskać po klawiaturze i myszce, mamy specjalnie przygotowany ich odpowiednik do obsługi programu. Wersja Pro od wersji Duo różni się ilością dostępnych kanałów i efektów - w pro mamy 4 kanały i 26 efektów, w duo tylko 2 kanały i 6 efektów (zaznaczę i duo obecnie prawdopodobnie zostanie wycofane z rynku). Najważniejsza więc różnica polega na tym, iż możemy mixować 4 albo 2 kawałki na raz..



Tak jak pisze w opisie Traktor posiada wiele udogodnień w tym nieszczęsny SYNC, czyli automatyczne zgranie tempa kawałków.. To jednak temat wojny, która toczy się na nie jednym forum, także pozostawię to w tym miejscu..

Dwie kolejne wymienione wersje to ten sam soft, tylko z obsługą kodów czasowych, czyli tzw. systemów DVS. Tutaj zamiast kontrolerów (je także możemy wykorzystać), do kontroli piosenek możemy użyć specjalnej płyty winylowej czy płyty cd.. Tu jednak polecam poczytać w necie - informacji naprawdę dużo, także na yt. Nowością jaką Traktor wprowadził w wersji 2 jest sampler - tego brakowało mu względem konkurencji np. Serato..



Ogólnie panuje teoria, iż Traktor stabilnie gra tylko na komputerach Appla.. To jednak mit, bo wiem wystarczy naprawdę średniej klasy komputer, ale odpowiednio przygotowany do pracy z Traktorem (bez śmieci, najlepiej czysty system, bez połączenia do sieci, bez Av).



Ciężko opisać go na szybko, gdyż ilość funkcji jest naprawdę spora ! Każdemu zainteresowanemu radzę zobaczyć kilka filmów na kanale yt NI, by się przekonać co ten soft potrafi!