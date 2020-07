Pobierz ​program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Transformers: The Game to dość leciwa, bo wydana w 2007 roku odsłona cyklu, dzięki której możemy wkroczyć do świata Autobotów i Deceptikonów. Co ciekawe, grę stworzyła firma Traveller’s Tales, która w późniejszych latach zasłynęła za sprawą produkcji na licencji klocków LEGO.

Dwie kampanie

Transformers: The Game bazuje na pełnometrażowym filmie. Gra oferuje możliwość opowiedzenia się po dowolnej stronie konfliktu. W zależności od podjętej decyzji weźmiemy udział w zupełnie innych misjach, otrzymując do dyspozycji zgoła odmienne jednostki. Mimo wszystko nic nie stoi na przeszkodzie, by po ukończeniu jednej kampanii sprawdzić, jakie atrakcje zapewnia druga. Transformers: The Game nie zawiera trybu multiplayer.

Efektowna walka

Transformers: The Game to przede wszystkim eksploracja i walka z przeciwnikami. Kluczem do sukcesu okazuje się umiejętne wykorzystywanie zdolności poszczególnych jednostek. Istotne znaczenie ma także szukanie słabych punktów wroga. Warto również wspomnieć, że gra dziś nie olśniewa pod względem oprawy graficznej, niemniej wciąż robi wrażenie za sprawą rozbudowanego systemu destrukcji otoczenia.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji

dwie rozbudowane kampanie na podstawie filmu z 2007 roku

różnorodne jednostki do wyboru

dynamiczne starcia z przeciwnikami

zaawansowana destrukcja otoczenia

Minimalne wymagania sprzętowe gry Transformers: The Game: