Trapcode Suite 16

Trapcode Suite 12 to najnowsza wersja zestawu pluginów przeznaczonych do tworzenia różnego rodzaju efektów specjalnych w aplikacji Adobe After Effects w wersjach CS3, CS4, CS5.

W skład pakietu wchodzą takie wtyczki jak Trapcode 3D Stroke, Trapcode Echospace, Trapcode Form, Trapcode Horizon, Trapcode Lux, Trapcode Particular, Trapcode Shine, Trapcode Sound Keys oraz Trapcode Starglow. Każda z nich odpowiada za generowanie innego rodzaju efektów, które przy odpowiednich ustawieniach parametrów mogą renderować takie efekty jak deszcz, dym, ogień, światła, kształty geometryczne, bąbelki, lasery, wiatr i znacznie więcej.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych wtyczek oferowanych przez pakiet jest Trapcode Particular. Plugin oferuje takie możliwości jak generowanie naturalnych, realistycznych efektów, sterowanie oświetleniem na zacienionym cząstek, integrację kamery w otoczeniu 3D, tworzenie niestandardowych kształtów, głębi ostrości, ustawianie zachowań fizyki i kontroli takich elementów jak opór powietrza, waga czy turbulencja.

Cena pakietu jest dosyć duża jednak przy w pełni profesjonalnych projektach warto zastanowić się nad zainwestowaniem pieniędzy. Prace tworzone za pomocą Trapcode Suite można zobaczyć na co dzień w programach czy serialach telewizyjnych i w wielu hollywoodzkich produkcjach filmowych w tym Terminator Salvation, Anioły i Demony, Sin City, Spider Man 3, Quantum of Solace, The Day After Tomorrow itp.

Przed pobraniem wtyczek niezbędne jest przeprowadzenie rejestracji na stronie dystrybutora. Każdy w pluginów udostępniony został jako osobny instalator.