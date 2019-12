Pobierz progr​am

TreeSize Free to niewielka, darmowa aplikacja służąca do analizy przestrzeni dyskowej. Za jej pomocą szybko i łatwo dowiemy się między innymi tego, jaka grupa katalogów zajmuje najwięcej miejsca na dysku, czy też który z plików tymczasowych systemu rozrósł się do niepożądanych rozmiarów. Pomimo braku części funkcjonalności swoich płatnych braci (TreeSize Professional oraz TreeSize Personal) jest to bardzo przydatna aplikacja dla każdego.