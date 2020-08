Pobierz program

Tribal Wars 2 to klasyczna gra strategiczna, w której wcielamy się w średniowiecznego władcę. Tytuł przez wielu określany jest mianem następcy popularnych Plemion i uruchomiony może być z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Gracz jako średniowieczny król ma za zadanie rozbudowę niewielkiej wioski do stanu, w którym będzie ona mogła odeprzeć atak przeciwników. Tribal Wars 2 oferuje typowy model rozgrywki, doskonale znany fanom tego gatunku. Nasza wioska ulokowana jest na sporej mapie, gdzie przyjdzie nam toczyć boje z innymi graczami o nowe tereny. Istotnym jest, aby poza odpowiednim rozwojem osady skupić się również na wytwarzaniu nie tylko jednostek ofensywnych, ale także defensywnych.

Tribal Wars 2 to gra zaprojektowana z myślą o wspólnej zabawie między wieloma graczami z całego świata. Dlatego też możliwe jest tworzenie plemion skupiających wiele wiosek i wspólny handel pomiędzy zrzeszonymi graczami, wymiana surowców i wspólny atak na przeciwników. Niezależnie od tego, czy będziemy działać w kooperacji, czy też w pojedynkę, gra pozwoli nam umieścić we wiosce aż 16 unikatowych budynków i wysłać do bitwy 13 typów jednostek.

Kluczowe cechy gry: