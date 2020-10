Trump twierdzi, że nie da się kogoś zhakować. "Trzeba mieć 197 IQ i znać 15 proc. hasła"

Podczas jednego z ostatnich publicznych przemówień, Donald Trump po raz kolejny pokazał swój poziom wiedzy o IT. Stwierdził, że "nikt nie zostaje zhakowany", bo jedynie osoba o IQ wynoszącym 197 jest w stanie tego dokonać. Dodatkowo, musi znać 15 proc. hasła danej ofiary. Przy okazji zapomniał, że jego sieć hoteli padła niegdyś ofiarą cyberataku.

W Stanach Zjednoczonych trwa kampania wyborcza. Podczas jednego ze spotkań w stanie Arizona, Donald Trump tłumaczył, dlaczego kraj nie potrzebuje ekspertów ds. bezpieczeństwa w sieci. Odniósł się dokładnie do sprawy niedawnego zawieszenia redaktora politycznego C-SPAN, Steve'a Scully'ego. Dziennikarz stwierdził, że jego konto na Twitterze zostało przejęte w wyniku ataku hakerskiego.

To wkrótce okazało się kłamstwem, a dziennikarz został zawieszony. Chodziło o tweet, który wysłał do byłego dyrektora ds. komunikacji w Białym Domu, Anthony'ego Scaramucceigo. Scully narzekał na nieustanną krytykę jego osoby w serwisach konserwatywnych i mediach społecznościowych, a także na ataki wymierzone w jego rodzinę. Zasugerował, że to mogła być sprawka Trumpa.

"Nikt nie zostaje zhakowany. Aby dać się zhakować, potrzebujesz kogoś z 197 IQ, a on potrzebuje około 15 procent twojego hasła" – tak dokładnie brzmiały ostatnie przemyślenia prezydenta USA. Donald Trump najwyraźniej zapomniał, że całkiem niedawno sieć hoteli, której jest właścicielem została zhakowana i to dwukrotnie.

