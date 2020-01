P​obierz program

TrustViewer to narzędzie, które pozwala zarówno na zdalne połączenie z innym komputerem, jak i udostępnienie swojego peceta wybranemu użytkownikowi.

Obsługa programu jest banalnie prosta. Jeśli chcemy, by inna osoba mogła skorzystać z naszego PC, wybieramy opcję "give access to this computer", a następnie przekazujemy kod widoczny na ekranie drugiemu użytkownikowi, który na swoim komputerze musi kliknąć przycisk "connect to a remote computer" i postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

TrustViewer umożliwia również przeprowadzanie wideorozmów i udostępnianie plików. W obu przypadkach także konieczna jest wymiana kodami dostępu generowanymi przez aplikację.

Warto dodać, że TrustViewer nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika. Nie musimy nawet instalować programu ani tym bardziej go konfigurować, by rozpocząć pracę.