Trwają testy telewizji naziemnej DVB-T2: w 4 miastach w Polsce są już dostępne kanały TVN

Testy telewizji naziemnej DVB-T2 w Polsce wchodzą w kolejną fazę. Tym razem Emitel we współpracy z grupą TVN S.A. testuje przekaz kanałów HD, aby zweryfikować osiągane zasięgi i przy okazji sprawdzić, czy do odbioru są przystosowane telewizory znajdujące się w polskich domach.

W ramach testów 26 stycznia uruchomiono emisje programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz (co stanowi nowość dla użytkowników telewizji naziemnej) – TVN Fabuła HD. Są dostępne w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Łodzi (i zapewne ościennych miastach, które obejmują te same nadajniki), a do ich odbioru niezbędne jest posiadanie telewizora potrafiącego odtwarzać HEVC, czyli innymi słowy obsługujący standard DVB-T2.

"Nadrzędnym celem testów, które prowadzi TVN i Emitel, jest przygotowanie widzów na zmianę standardu nadawania telewizji naziemnej planowaną na 2022 r." – tłumaczy Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A. "Zaczynamy od 4 lokalizacji, w zasięgu nadawczym będą miliony użytkowników, ale w miarę uzyskiwania pozwoleń będziemy, wspólnie z Emitel, rozszerzać zasięg emisji testowych. Chcemy wspólnie z naszym operatorem technicznym jak najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian" – dodaje.

Zmiana standardu nadawania związana jest z rozwojem sieci 5G. Obecnie telewizja naziemna DVB-T wykorzystuje bowiem częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, co koliduje z planami rozwoju sieci piątej generacji; na potrzeby 5G ma zostać zwolnione pasmo 700 MHz – nie tylko w Polsce, ale całej Europie.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 nie powinno być problemem dla większości osób, ale w przypadku leciwych odbiorników warto upewnić się w specyfikacji lub na stronie producenta, czy urządzenie jest do tego przystosowane. Zgodnie z obowiązującym od grudnia 2019 roku Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, wszystkie nowe telewizory wprowadzane na rynek od tej daty powinny obsługiwać DVB-T2/HEVC.