Tryb ciemny w WhatsApp z poważnym problemem. Projektanci zapomnieli o daltonistach

We wtorek 3 marca aplikacja WhatsApp dla Androida oraz iOS otrzymała długo wyczekiwany tryb ciemny. Pomimo kilku miesięcy testów, nowy motyw kolorystyczny okazuje się niedopracowany. Twórcy zapomnieli o osobach mających problemy z rozpoznawaniem barw.

Po ponad dwóch latach od zapowiedzi, aplikacja WhatsApp dla urządzeń mobilnych otrzymała ciemny motyw. Były również miesiące testów beta. Moglibyśmy spodziewać się więc, że w oficjalnym wydaniu aplikacji nic nie powinno nas zaskoczyć, a ewentualne błędy co najwyżej wpłyną na sposób działania aplikacji, a nie jej funkcjonalność.

I've just received this report for the new dark theme implemented in @WhatsApp.

Anyone with the same situation? If so, what do you think about?

It's a bit sad for him 😢 pic.twitter.com/gSekOZkW3P