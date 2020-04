Pobierz program

Tube Tycoon to kolejna odsłona popularnej serii tycoonów. Najnowsza część podejmuje niezwykle ciekawą tematykę.

Jak zostać youtuberem?

Odpowiedzi na to pytanie szuka wielu internautów. Za sprawą Tube Tycoon można przekonać się, jak wygląda życie osób zajmujących się przygotowywaniem materiałów wideo, które następnie udostępniane są w sieci za pośrednictwem serwisu YouTube. Tylko od nas zależy, czy będą to popularne let’s playe, czy na przykład programy kulinarne.

Rozgrywka

Tube Tycoon to gra, w której monitorujemy popularność swojego kanału na YouTube, czytamy komentarze pod filmikami, modernizujemy sprzęt, kupujemy nowe programy do montowania wideo, a nawet otrzymujemy możliwość założenia konta w usłudze Tube Paytron, by otrzymywać dotacje od widzów.

Aspekt społecznościowy

Co ciekawe, w Tube Tycoon pojawia się opcja sprawdzenia, jak radzą sobie nasi wirtualni znajomi. Dowiemy się również, czy ich filmiki cieszą się większym powodzeniem niż nasze, czy też są mniej popularne, sprawdzając liczbę odsłon poszczególnych materiałów wideo.

Minimalne wymagania sprzętowe gry Tube Tycoon: