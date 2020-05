Turcja. Ktoś zhakował meczety i puszczał "Bella Ciao" zamiast nawoływania do modlitwy

Na zachodzie Turcji doszło do serii nietypowych incydentów. 20 maja około godziny 17:00 z głośników umieszczonych na wieżach meczetów powinno wydobyć się nawoływanie do modlitwy. Zamiast tego, usłyszeć można było pieśń antyfaszystów - "Bella Ciao".

W mediach społecznościowych pojawiło się kilka nagrań przedstawiających to zdarzenie. Na każdym z nich widzimy inny meczet, tego samego dnia nadający z głośników pieśń antyfaszystów. "Bella Ciao" w naszej kulturze zaczęło istnieć dopiero na fali popularności serialu "Dom z papieru", ale w Turcji utwór znany jest od dawna.

Tureckie media mówią o prowokacji, ponieważ w Turcji "Bella Ciao" ma podobny rozdźwięk, jak pierwotny włoski oryginał. Co więcej, aktualnie trwa święty miesiąc ramadan w czasie którego muzułmanie poszczą od wschodu do zachodu słońca.

Bella Ciao blaring from mosques in Izmir. Is this the moment when the workers of the world unite? Turkey’s Office of Religious Affairs currently is investigating who is behind this... pic.twitter.com/2EJVKfMV5n