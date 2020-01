Pobierz program

Turn Off the Lights to bardzo ciekawe rozszerzenie dla przeglądarki internetowej kierowane do użytkowników często oglądających materiały wideo publikowane w różnych miejscach w Internecie (np. w serwisie YouTube). Umożliwia ono wygaszenie (zaciemnienie) całej powierzchni ekranu poza odtwarzanym filmikiem.

Dużym atutem wspomnianego rozszerzenia jest jego prosta obsługa oraz mnogość opcji konfiguracyjnych, pozwalających dostosować jego działanie do indywidualnych preferencji użytkownika. Z jednej strony aktywacja Turn Off the Lights to zaledwie jedno kliknięcie myszką, z drugiej natomiast bogate ustawienia pozwalają manipulować niemal każdym możliwym atrybutem działania pluginu. Możemy m.in. definiować odcień wygaszenia, poziom przezroczystości, jak również elementy poza klipem, które nie będą zaciemniane.

Rozszerzenie działa zadowalająco dobrze podczas korzystania z YouTube'a, jak również wielu innych serwisów, na łamach których znaleźć można materiały wideo. Dostępne jest ono dla większości najpopularniejszych przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera czy Maxthon. Co istotne, wyposażone ono zostało w funkcje, umożliwiające jego obsługę za pośrednictwem mowy lub gestów ręką (wymagana kamerka internetowa).

