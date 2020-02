Tweak-10 1.0 build 1071

12.05.2016 02:26 • Recenzja do wersji 1.0 build 1015

Dokonałem zakupu licencji i po wprowadzeniu kodu oraz restarcie komputera koszt jego naprawy wyniósł blisko 200 zł.

To miał być dobry program.Koszt zakupu to nie ok.40zł. jak podają na stronie oTewak Software ale 103zł. plus przewalutowanie (usługa bankowa). Obecnie nie będę wprowadzał tego programu, który okazał się zainfekowany wirusem. A o zwrocie kosztów to mogę pomarzyć, choć taką opcję dopuszczają podając numer telefonu do USA lub Kanady.Koszt połączenia rzekomo bezpłatny, ale im już nie ufam.Koszty tej awarii jeszcze wzrosną, ponieważ programy na które miałem wykupione licencje, nie chcą przyjmować kluczy kodujących i będę zmuszony dzwonić do ich producentów, jednocześnie ucząc się języków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego, a najlepiej migowego !!! Plusem całej sprawy jest to, że zaniecham kupowania licencji, ponieważ tracę zaufanie do producentów!