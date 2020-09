Tweetz Desktop 2.8.2

Pobierz p​rogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Tweetz Desktop to niewielka aplikacja dla osób, które regularnie korzystają z popularnego serwisu społecznościowego Twitter.

Po zainstalowaniu narzędzia i zalogowaniu na konto użytkownika wszystkie nowe wpisy pojawiają się w rogu na pulpicie naszego systemu operacyjnego, więc nie musimy za każdym razem sprawdzać aktualności poprzez uruchamianie strony Twittera za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Tweetz Desktop oferuje dokładnie te same funkcjonalności, co przeglądarkowa wersja Twittera, a zatem pozwala na przeglądanie wpisów, odpisywanie na wiadomości, oglądanie zdjęć czy filmów, jak również umożliwia tworzenie własnych wpisów i śledzenie ich aktywności.

Co ciekawe, Tweetz Desktop oddaje do dyspozycji możliwość dostosowania wyglądu programu do własnych potrzeb. Użytkownik może chociażby zmienić wielkość czcionki czy też kolorystykę głównego okna.