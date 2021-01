Twine 2.3.10

Pobierz progra​m

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Twine to narzędzie do tworzenia interaktywnych opowieści. Nie wymaga znajomości programowania, ale w każdej chwili użytkownicy mogą wzbogacić swoje dzieła, korzystając chociażby z takich języków, jak CSS lub Java.

Jak to działa?

Program stworzony pierwotnie w 2009 roku przez Chrisa Klimasa został udostępniony na licencji open source. Po jego uruchomieniu otrzymujemy możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy nad projektem, który następnie zapiszemy na dysku twardym lub też udostępnimy w internecie, gdyż całość zapisywana jest w formie HTML-a. Opowiadając proste, ale nieliniowe historie wielokrotnie zmusimy odbiorców do podejmowania decyzji, które będą miały wpływ na to, co zobaczy on na ekranie i jak zakończy się dany scenariusz.

Idealny dla początkujących

Twine charakteryzuje się przejrzystym interfejsem, co sprawia, że narzędzie jest stosunkowo proste w obsłudze i powinno zachęcić początkujących twórców do przygotowywania własnych projektów. Mogą zostać one udostępnione w formie interaktywnych książek czy też nieskomplikowanych gier komputerowych. Z narzędzia warto skorzystać również po to, by projektować całkiem złożone questy, by sprawdzić dostępne w nich rozgałęzienia fabularne.

Najważniejsze cechy: