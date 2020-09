Twitter ma rasistowski algorytm. Preferuje białych ludzi na zdjęciach

Użytkownicy Twittera zauważyli, że jedno z narzędzi ewidentnie promuje białych ludzi na podglądzie zdjęć. Serwis zapowiedział już śledztwo w tej sprawie. Co więcej, z tego algorytmu korzysta już od 3 lat.

Twitter poinformował w niedzielę, że przyjrzy się sprawie i zbada, czy rzeczywiście sieć neuronowa, której zadaniem jest wybranie części obrazu jako podgląd zdjęcia w postach faworyzuje białych ludzi. Dowody przedstawione przez internautów nie są niezbite, ale też ciężko na pierwszy rzut oka znaleźć inne wyjaśnienie. Poniżej znajdziecie jeden z przykładów.

Trying a horrible experiment...



Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia