Twój Apple Watch drenuje baterie? Wydano watchOS 7.0.2 likwidujący problem

Ostatnia aktualizacja watchOS przysporzyła niektórym użytkownikom problemów z szybko wyczerpującą się baterią. Apple jednak zareagował i wypuścił watchOS 7.0.2.

Ledwie miesiąc po udostępnieniu najnowszej dużej wersji systemów dla swoich smartwatchy. Prócz typowych nowości jak kolejne tarcze, treningi czy wskazówki dla rowerzystów w Apple Maps - zawierała ona również nowości, takie jak np. śledzenie snu, ustawienia rodzinne, aplikację monitorującą czas mycia rąk itp.

Niestety wraz z aktualizacją, niektórzy użytkownicy zaczęli skarżyć się na drenowanie baterii w ich zegarkach AppleWatch. Dotyczyło to również sprarowanych z zegarkiem iPhonów, zaktualizowanych do iOS 14. Apple wystosowało wtedy poradę, aby wykonać kopię bezpieczeństwa, rozłączyć sparowane urządzenia, usunąć zawartość na iPhonie oraz Apple Watch, a następnie sparować ponownie i odtworzyć z przygotowanego wcześniej backupu.

watchOS 7.0.2

Nie było to jednak wygodne ani szybkie rozwiązanie. Na szczęście nie będzie już potrzebne, gdyż aktualizacja do watchOS 7.0.2 rozwiązuje problem drenowania baterii (a przynajmniej powinna). Aktualizacja rozwiązuje też problem dostępu do aplikacji ECG, która mogła być niedostępna dla niektórych użytkowników, mimo oficjalnej dostępności w danym rejonie.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji - aktualizacja jest możliwa do pobrania, a jej waga wynosi ok. 100MB.