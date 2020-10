Twój portfel kryptowalut zagrożony - złośliwe oprogramowanie Krypto Cibule dla Windows

Udostępnij:

Trojan Krypto Cibule to nowe złośliwe oprogramowanie, które zostało stworzone, aby wykorzystać wzrost, jaki odnotowały ostatnio najpopularniejsze kryptowaluty - Bitcoin i Ethereum. Wirus stanowi ogromne zagrożenie dla użytkowników, uznawanych jak dotąd za bezpieczne, kryptowalut.

Artykuł sponsorowany

Krypto Cibule – jak działa wirus?

Szkodliwe oprogramowanie jest aktywne od końca 2018 roku i jak dotąd atakowało głównie użytkowników w Czechach i na Słowacji, choć wykryte zostało dopiero teraz. Instaluje koparkę kryptowalut w systemie ofiary i kradnie pliki powiązane z portfelem kryptowalut. Następnie zastępuje adresy portfela w schowku systemu operacyjnego, aby przejąć płatności kryptowalutowe. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem plików torrent dla pirackiego oprogramowania.

Kiedy to złośliwe oprogramowanie infekuje komputer, próbuje ukraść kryptowaluty, pliki portfela i przekierować środki przychodzące w kryptowalutach na określony adres powiązany z właścicielem złośliwego oprogramowania.

Krypto Cibule wykorzystuje sieć Tor i protokół Bittorrent, a jedną z głównych dróg infekcji są złośliwe torrenty ukryte w archiwach ZIP. Użytkownik pobiera grę lub inne oprogramowanie, które go interesują, a w rzeczywistości pozwala na zainfekowanie systemu złośliwym oprogramowaniem, które ma na celu kradzież kryptowalut.

Jak chronić swój portfel kryptowalut przed złośliwym oprogramowaniem?

Pozytywna informacja jest taka, że nie ma dotąd potwierdzonych przypadków Krypto Cibule poza Czechami i Słowacją. Użytkownicy z Polski mają zatem czas, by podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa i chronić swój portfel kryptowalut.

Oczywiście pierwszy, podstawowy krok to posiadanie silnego hasła i wykonanie jego kopii zapasowej, na papierze lub na urządzeniu zewnętrznym. Można też wykorzystać jeden z dostępnych programów do przechowywania haseł, na przykład oferowanego przez usługę VPN, czyli wirtualnej sieci publicznej. VPN zmienia również adres IP urządzenia, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa przed hakerami.

Konieczne będzie również skorzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego, które wiele platform udostępnia swoim użytkownikom. Najczęściej polega na zainstalowaniu aplikacji na telefonie komórkowym, który będzie każdorazowo wymagany do logowania w witrynie.

Komputer, na którym znajduje się koparka kryptowalut, powinien być wykorzystywany wyłącznie do tego celu. Korzystanie z sieci społecznościowych, pobieranie filmów i oprogramowania, a nawet zwykłe przeglądania stron internetowych to ciągłe zagrożenie dla bezpieczeństwa kryptowalut.

Nowy wymiar złośliwego oprogramowania

Krypto Cibule to rozwinięte, wieloskładnikowe zagrożenie, nowy wymiar złośliwego oprogramowania, tym bardziej groźne gdyż dotyczy uznawanych za najbezpieczniejsze w Internecie płatności kryptowalutami. Waluty wirtualne chronią anonimowość swoich właścicieli, a sama sieć działa jako nadzorca, zapewniając, że bitcoin nie może być wydawany w tym samym czasie w różnych miejscach, co uniemożliwia potencjalne oszustwa.

Z tego właśnie powodu wszelkie złośliwe oprogramowania mogące zagrozić użytkownikom walut wirtualnych, uznawanych za bezpieczne i poufne, to zaskoczenie. KryptoCibule stanowi niewątpliwie ogromny problem dla osób posiadających portfel kryptowalut, gdyż jest odmianą szkodliwego oprogramowania zaprojektowaną specjalnie przez cyberprzestępców znających szczegółówo działanie współczesnego systemu kryptowalut. Pozostaje zatem zachować ostrożność, podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa i monitorować sytuację mając nadzieję, że wirus nie przekroczy granic naszych południowych sąsiadów.

