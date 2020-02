Twoje dziecko używa Linuksa? Strzeż się – prawdopodobnie jest cyberprzestępcą

Kali Linux, Discord, VirtualBox czy Tor Browser – co łączy te narzędzia? Zdaniem brytyjskiej policji, a właściwie pewnej regionalnej jednostki z West Midlands, to podstawowe oprogramowanie hakerów. Może świadczyć o tym, że dziecko jest cyberprzestępcą.

"Co znajduje się na komputerze dziecka?" – pyta plakat rozwieszany w lokalnych szkołach i innych placówkach edukacyjnych, który w tym momencie robi furorę na Twitterze.

Widnieje na nim nie tylko logo WMROCU (Regionalnej jednostki ds. przestępczości zorganizowanej West Midlands), ale także NCA (Narodowej agencji ds. przestępczości). Choć ta druga umywa ręce, twierdząc, że z niniejszym materiałem nie ma nic wspólnego.

Stróże prawa zachęcają rodziców do kontaktu, gdy tylko dostrzegą jedno z wymienionych narzędzi. A co jest na plakacie? Ano, jak już zostało wspomniane, chociażby komunikator internetowy Discord, chętnie stosowany przez graczy. Albo VirtualBox, środowisko do uruchamiania innych niż nominalny systemów operacyjnych. I ten nieszczęsny Kali Linux do testów penetracyjnych.

This utter crap is being distributed through schools from the 'local authority' so presume @WalsallCouncil today. The level of disinformation is staggering. I'd be proud to find my kids learning to use any of these. Except Discord but that's nothing to do with hacking. pic.twitter.com/9dvrmoPpOp