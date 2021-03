Tych 5 aplikacji pomoże ci zrobić zakupy bez wychodzenia z domu

Udostępnij:

Rosnąca liczba zachorowań nie nastraja człowieka pozytywnie do wychodzenia z domu. Jakoś jednak trzeba pozyskiwać jedzenie i inne niezbędne produkty. Tutaj z pomocą wkraczają aplikacje, które pozwalają nam na robienie zakupów w sklepach wielu popularnych marek, bez opuszczania ciepłych, domowych pieleszy. Wybraliśmy pięć najpopularniejszych programów, które powinny każdemu ułatwić zakupy w tych trudnych, pandemicznych czasach.

Everli

Aplikacja Everli pozwala na robienie zakupów w sklepach popularnych dyskontów, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Leclerc. Użytkownik wybiera interesujący go sklep, a następnie wrzuca do koszyka produkty, których potrzebuje. Po dokonaniu płatności, jeden z szoperów obsługujących zamówienia w naszej okolicy dokona za nas zakupów w wybranym markecie, a następnie dostarczy je nam do domu.

Ponieważ aplikacja jest pośrednikiem w zakupach, a nie bezpośrednim sprzedawcą, zastrzega ona, że mogą występować rozbieżności w cenach podanych w sklepie i Everli. W przypadku gdy dochodzi do takiej sytuacji, to za obowiązującą uznaje się cenę podaną w serwisie. Aplikacja podaje jednak, że ceny są codziennie aktualizowane tak, aby odpowiadały tym podanym w sklepie.

Koszt dostawy zakupów poniżej 100 złotych wynosi 6 zł. Istnieje jednak możliwość dopłacenia, aby uzyskać szybką dostawę zakupów. Wtedy użytkownik musi uiścić dodatkową opłatę 3,90 złotych.

Aplikację Everli na urządzenia z systemem Android lub iOS możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Glovo

Podobnie jak Everli, Glovo jest kolejnym pośrednikiem umożliwiającym robienie zakupów w marketach. Na tym jednak nie koniec, bowiem zależnie od lokalizacji, aplikacja może również umożliwiać zamówienia w restauracjach. Tak samo jak w poprzednim przypadku, użytkownik wybiera interesujący go dyskont (lub knajpkę) i potrzebne mu produkty, a pośrednik dokonuje za niego zakupów, a następnie przywozi je do domu.

Zarówno koszt produktów, jak i cena dostawy jest zmienna. Jeżeli różnica w cenie wybranego towaru wynosi mniej niż 30 procent w stosunku do ceny podanej w aplikacji, to szoper Glovo automatycznie przystąpi do jego zakupu. Kiedy jednak jest ona większa, otrzymamy od niego telefon z pytaniem czy nadal chcemy otrzymać ten produkt.

W przypadku ceny dostawy, jej kwota różni się zarówno od dystansu, jaki ma do pokonania szoper, jak i pory dnia. W przypadku dostaw nocnych aplikacja może doliczyć do każdego artykułu prowizję za usługę. Wysokość tych kwot jest jednak zależna od miasta i sklepu.

Aplikację Glovo na urządzenia z systemem Android lub iOS możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Frisco

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich aplikacji, które są pośrednikami pomiędzy sklepem, a klientem, Frisco samo w sobie jest sklepem. Klient wybierając więc produkty w aplikacji ma większą pewność, że faktycznie to one zostaną mu dowiezione, a nie ich ewentualne zamienniki. Sklep, póki co, działa na terenie Warszawy i Wrocławia, jednak nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie on dostępny także w innych lokalizacjach. Osoby z innych lokalizacji mogą otrzymać zakupy za pomocą przesyłki kurierskiej.

Aplikacja daje użytkownikowi możliwość zamówienia ostatnich zakupów jednym kliknięciem. Klient może także tworzyć własne listy zakupowe i odfiltrowywać produkty po tagach np. bio, vege czy gluten free. Z tego powodu zakupy we Frisco są szczególnie przyjazne dla osób, które wykluczają ze swojej diety niektóre pokarmy.

Warto również dodać, że sklep ma politykę nie zamieniania produktów. W przypadku, gdyby w wyniku błędu na magazynie okazało się, że nie ma wybranego przez nas towaru, sklep nie podmieni go na inny zamiennik, co dla niektórych osób może być sporą wadą. Zaletą Frisco jest za to dostarczanie zakupów w niedziele.

Dostawa pierwszego zamówienia jest darmowa, później cena ta jest zależna od kwoty zamówienia (15 złotych przy zamówieniu do 200 złotych oraz 10 złotych w sytuacji, gdy przekroczy 200 złotych, ale będzie mniejsze od 250 złotych, przy większych zakupach dostawa gratis) oraz ewentualnego dołączenia do programu Frisco Friends (10 zł za dostawę poniżej 200 złotych, większe zakupy są z darmową dostawą).

Aplikację Frisco na urządzenia z systemem Android lub iOS możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Rossmann

Oficjalna aplikacja drogerii Rossmann pozwala na zamówienie produktów z dostawą kurierską, przesyłką do paczkomatu lub odbiorem osobistym w sklepie. To jednak nie koniec, bo w przypadku zakupów stacjonarnych możemy skorzystać z funkcjonalności Go, która pozwala na zeskanowanie produktów za pomocą telefonu i zapłacenie za nie za pomocą podpiętej aplikacji. W ten sposób klienci nie muszą tracić czasu na stanie w kolejkach do kasy.

Poza zakupami, użytkownik może również tworzyć swoje listy zakupowe i dzielić się nimi z innymi. Aby łatwiej znaleźć swoje ulubione produkty, istnieje opcja szybkiego zapisywania ich za pomocą ikonki serduszka. Aplikacja informuje także o wszystkich promocjach i sugeruje nam najczęściej przeglądane działy produktów.

W przypadku wybrania zakupów z odbiorem osobistym w drogerii, Rossmann dolicza kwotę 25 groszy za każdą torebkę zakupową. Dostawa kurierem kosztuje 13 zł przy płatności online lub 15 złotych, jeżeli użytkownik chce zapłacić za towary przy odbiorze paczki. Kwota dostarczenia zakupów do pobliskiego paczkomatu to 9,99 złotych.

Aplikację Rossmann na urządzenia z systemem Android lub iOS możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Hebe

Popularny konkurent Rossmanna także oferuje możliwość zakupów w swojej aplikacji. Zależnie od preferencji, użytkownik może odebrać zakupione produkty osobiście w drogerii lub, co bezpieczniejsze w pandemii, zamówić ich dostawę do domu. Zależnie od lokalizacji, może się on zdecydować na dostawę Hebe Express realizowaną przez drogerię, dostawę do paczkomatu lub punktu odbioru oraz kuriera.

Aplikacja oferuje możliwość dodawania ulubionych produktów do specjalnej listy oraz dzielenie się zawartością koszyka z innymi użytkownikami. W przypadku jakichkolwiek problemów z zakupami, istnieje możliwość kontaktu z Działem Obsługi Klienta poprzez szybki czat Hebe. Jeżeli zdecydujemy się zaś na dołączenie do programu My Hebe, możemy liczyć na bardziej spersonalizowaną ofertę oraz dodatkowe rabaty.

Odbiór zakupów w drogerii jest darmowa. W przypadku usługi Hebe Express, koszt dostawy wynosi 12,99 złotych, zaś paczkomaty, kurier oraz dostawa do punktu odbioru wyniesie użytkownika 9,99 złotych.

Aplikację Hebe na urządzenia z systemem Android lub iOS możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania.