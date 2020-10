Tydzień Urodzinowej wyprzedaży w x-komie – rabaty sięgają nawet 50%

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Osiemnastka x-komu trwa w najlepsze, a sklep cały czas dorzuca nowe atrakcje. Właśnie ruszyła wielka Urodzinowa wyprzedaż, w której przez cały tydzień możecie kupować produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. Sprawdźcie szczegóły wszystkich ofert zorganizowanych z okazji urodzin i nie tylko.

Urodzinowa wyprzedaż

Urodzinowa wyprzedaż to kolejna, przygotowana przez x-kom atrakcja, podczas której można świętować urodziny sklepu i przy okazji wyhaczyć sprzęty w bardzo atrakcyjnych cenach. Akcja wyprzedażowa będzie trwała cały tydzień, a do środy równo o godzinie 9:00 będą pojawiały się tam nowe produkty. O tym jakie one będą, dowiecie się kilka minut wcześniej podczas transmisji na żywo na Facebooku x-komu. Możecie spodziewać się rabatów wynoszących nawet 50%. Oto kilka ciekawych produktów, które pojawią się w pierwszej kolejności:

ASUS E410MA 1699 zł 1199 zł Sprawdź w x-kom Kreatywność wyrażona stylem i nowatorskimi rozwiązaniami. Oto ASUS E410MA, ultramobilny laptop, który pozwoli Ci się realizować poza czterema ścianami biura lub pokoju. Jest lekki i niewielki, więc zabierzesz go ze sobą wszędzie. Matowa matryca z powłoką antyrefleksową pozwoli Ci pracować wygodnie w każdych warunkach oświetleniowych.

Targus Geolite Essential 15.6" 119 zł 59 zł Sprawdź w x-kom Stylowy i wygodny plecak Targus Geolite Essential dedykowany jest dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia, będących zawsze w ruchu. Seria Geolite zapewnia nowoczesny wygląd oraz ochronę urządzeń dzięki trwałej wodoodpornej tkaninie. W środku znajdziesz miejsce na urządzenie 15,6" oraz na różnego rodzaju akcesoria i rzeczy osobiste.

Razer DeathAdder V2 299 zł 189 zł Sprawdź w x-kom Poznaj najnowszą wersję myszki Razer DeathAdder V2, która odmieni losy rozgrywki. Wyposażona w przełączniki optyczne Razer zapewnia aktywacje z szybkością światła. Przewód Razer Speedflex gwarantuje płynność ruchu i minimalny opór. Natomiast wbudowana pamięć pozwala na korzystanie z ustawień w dowolnym miejscu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy urodziny-wyprzedaz i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 1.11.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Zobacz ofertę urodzinową na stronie akcji w x-kom.

Sklep al.to świętuje razem z x-komem

Do wspólnego świętowania urodzin x-komu dołączył także sklep al.to. Tam również znajdziecie specjalną Urodzinową wyprzedaż, a w niej produkty, których cena obniżona została nawet o 46%. Oto kilka propozycji z tej oferty:

Cecotec Conga 3590 1399 zł 1099 zł Sprawdź w x-kom Cecotec Conga 3590 to robot sprzątający, który ułatwi Ci codzienne obowiązki. Urządzenie zamiata, odkurza, myje, a także szoruje podłogę w jednym czasie. Dodatkowo zostało wyposażone w specjalną technologię mapowania laserowego. Conga 3590 skutecznie wyczyści 100% powierzchni w zorganizowany oraz inteligentny sposób. Dzięki opatentowanemu, kołyszącemu się ruchowi, Conga 3590 dokładnie wyczyści każdy milimetr Twojego domu. Co więcej, robotem możesz sterować zdalnie za pomocą dedykowanej aplikacji.

Hoover Kyros RBT001 011 599 zł 379 zł Sprawdź w x-kom Hoover Kyros RBT001 011 to robot odkurzający, którego ruch jest kontrolowany za pomocą specjalnego algorytmu, który ma na celu określenie najbardziej wydajnej drogi odkurzania. Urządzenie zostało wyposażone w 4 tryby czyszczenia, duży zbiornik na zanieczyszczenia, wyświetlacz LED, 2 szczotki boczne oraz czujniki chroniące m.in. przed upadkami z wysokości.

LEGO BOOST Zestaw kreatywny 528 zł 469 zł Sprawdź w x-kom Zestaw kreatywny LEGO® BOOST to szansa na całkiem nowe wrażenia z budowania z LEGO®. Vernie to Twój osobisty robot-przyjaciel, który potrafi mówić. Zbuduj go, zmodyfikuj i zaprogramuj jego zachowanie. Dzięki załączonej planszy możesz wykonać wiele zabawnych ćwiczeń. Vernie reaguje na to, co do niego mówisz. Pokazuje swój nastrój, zmieniając wyrazy twarzy. Vernie ma duże gąsienice, które pozwalają mu szybko poruszać się we wszystkich kierunkach. Widzi też przedmioty i kolory, wyczuwa odległość, potrafi chwytać i przenosić drobiazgi, gestykulować rękami, a nawet wypuszczać strzałki z wyrzutni na ramieniu! Vernie wyczuwa uderzenia i reaguje na nie, a poza tym wie, kiedy go podnosisz.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 1.11.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź ofertę urodzinową na stronie akcji w al.to.

Skorzystaj z urodzinowych promocji

Jeśli podczas wyprzedaży nie uda Wam się upolować czegoś dla siebie, to cały czas macie okazję skorzystać z urodzinowych promocji. gdzie rabaty na sprzęty wynoszą nawet 45%. W ofercie znalazło się wiele różnych sprzętów, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spośród pełnej oferty wybraliśmy kilka interesujących produktów, które znalazły się w tej promocji:

Garmin Dash Cam 56 QHD/2"/140 599 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Garmin Dash Cam 56 to niewielka, dyskretna kamera samochodowa z szerokim polem widzenia 140 stopni, które pozwala rejestrować obraz w rozdzielczości 1440p HD. Kamera może automatycznie rejestrować i zapisywać nagrane zdarzenia. Pozwala także na sterowanie głosowe, dzięki czemu możesz łatwo zapisać nagrane wideo lub zdjęcie. Urządzenie zadba także o Twoje bezpieczeństwo podczas podróży dzięki ostrzeżeniom dla kierowców obejmujących ostrzeżenia przed kolizją czy o opuszczeniu pasa ruchu.

Gigabyte G27QC czarny Curved 1359 zł 1199 zł Sprawdź w x-kom Poznaj wyjątkowe funkcje monitora Gigabyte G27QC Curved i dołącz do rozgrywki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach, więc szybko stanie się Twoim oknem na wirtualne światy. Obsługując technologię HDR Ready, monitor oferuje szerszy zakres jasności i kontrastu, czyniąc gry jeszcze bardziej klimatycznymi. G27QC Curved dostarczy Ci płynnego obrazu w jakości WQHD, a technologie ochrony wzroku zmniejszą zmęczenie oczu do minimum.

Philips 55OLED804 5599 zł 4999 zł Sprawdź w x-kom Telewizor Philips 55OLED804 to gwarancja doskonałości, która od teraz zawita w Twoim domu. Bogactwo kolorów i fantastyczna głębia zostały uzyskane dzięki wyjątkowej matrycy OLED oraz rozdzielczości 4K. Każdy piksel jest niezależny, a co za tym idzie - wyłączany i przyciemniany osobno. Taki zabieg pozwolił uzyskać jeszcze głębszą czerń, nasycenie barw i zachwycający kontrast.

HP Pavilion Gaming 4499 zł 3999 zł Sprawdź w x-kom Gotuj się do walki. Gamingowy laptop HP Pavilion Gaming wprowadzi Cię na pola wirtualnych bitew, oddając do dyspozycji arsenał, który poprowadzi Cię do niezliczonych zwycięstw. Wyposażony został w wyselekcjonowane, ultrawydajne komponenty - nowoczesny procesor oraz dedykowaną kartę graficzną. Z takim zapleczem technologicznym Twoi rywale mogą co najwyżej przygotowywać się do odwrotu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 8.11.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Zobacz pełną urodzinową ofertę na stronie akcji w x-kom.

Konkursy urodzinowe z nagrodami o łącznej wartości 100 000 zł

Wciąż możecie także brać udział w specjalnych konkursach organizowanych z okazji osiemnastki x-komu, które odbywają się w social mediach x-komu oraz w ich aplikacji. W apce możecie brać udział w codziennych quizach i zdobywać punkty, które później możecie wymienić na rabaty lub grać o jedną z kart podarunkowych na zakupy w x-kom o wartości nawet 2000 zł.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu w aplikacji znajdziesz na stronie x-kom. Poznaj także pełną ofertę urodzinową.

Aukcje charytatywne

Nadal jest okazja by świętować z x-komem urodziny i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Cały czas bowiem można brać udział w specjalnych aukcjach internetowych, z których cały dochód x-kom przekaże na Fundację Rak'n'Roll. Wygraj życie!

Wylicytuj coś dla siebie i wesprzyj Fundację!

Sales Master – 18% na 18 urodziny

Sales Master to program znany już wielu osobom, które od dawna zarabiają dzięki poleceniom bez wychodzenia z domu. Z okazji urodzin także tutaj czeka niespodzianka, a mianowicie za polecenie wybranych produktów możecie otrzymać nawet 18% prowizji od każdej sprzedaży wygenerowanej dzięki Twojej rekomendacji.

Sprawdź szczegóły i dołącz do programu Sales Master!

Urodzinowy spot reklamowy

Jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszego spotu reklamowego przygotowanego z okazji urodzin x-komu, to koniecznie nadróbcie zaległości, a po obejrzeniu sprawdźcie grę, o której mowa w spocie.

Promocja gamingowa

Cały czas macie okazje udoskonalić swoje stanowisko gamingowe korzystając z promocji przygotowanej przez x-kom. W promocji gamingowej z rabatem wynoszącym nawet 40% możecie kupić, między innymi: desktopy, laptopy, klawiatury, głośniki, monitory, myszy i wiele więcej. Oto kilka propozycji z tej oferty:

Logitech G432 299 zł 239 zł Sprawdź w x-kom Duże membrany o średnicy 50 mm wytwarzają pełny, ekspansywny dźwięk wzbogacający wrażenia podczas grania. Twoje ulubione gry będą w końcu brzmieć tak, jak powinny, czyli doskonale. Co więcej, każdy element tych słuchawek projektowano z myślą o komforcie użytkowania. Wysokiej jakości miseczki i pałąk ze sztucznej skóry zmniejszają nacisk na uszy.

MSI B450 GAMING PLUS MAX 439 zł 369 zł Sprawdź w x-kom Wykorzystaj wydajność procesorów AMD Ryzen 3. lub 2. generacji oraz modułów RAM DDR4 o taktowaniu nawet 4133 MHz (w trybie OC) z płytą główną MSI B450 GAMING PLUS MAX. Podłącz do niej najwydajniejsze komponenty, skorzystaj z wbudowanych w CPU układów graficznych lub stwórz konfigurację wielu kart graficznych AMD CrossFire.

Lenovo Legion Y540-15 4599 zł 4099 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

HyperX Alloy Origins Blue 549 zł 449 zł Sprawdź w x-kom HyperX Alloy Origins™ to trwała, kompaktowa klawiatura z niestandardowymi przełącznikami mechanicznymi HyperX, stworzona by zapewnić graczom zarówno styl, skuteczność jak i niezawodność. Zmieniaj ustawienia podświetlenia, twórz makra i reguluj tryb gry korzystając z oprogramowania HyperX NGENUITY.

Lenovo Legion Recon Gaming 199 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Nadszedł czas na kolejny turniej gamingowy. Przygotuj swój sprzęt i zobacz jak perfekcyjnie zmieści się do plecaka Lenovo Legion Recon. Uzbrój się we wszystkie akcesoria i wyrusz w podróż po kolejne zwycięstwa. Lenovo Legion Recon Gaming Backpack został zaprojektowany specjalnie dla graczy, którzy po godzinach przenoszą się do wirtualnego świata. Dołącz do Legion’u.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 27.10.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Poznaj promocję gamingową w x-kom.

