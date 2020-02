Tydzień akcesoriów w x-kom rozpoczęty: czekają rabaty do 77 procent

Udostępnij:

Rozpoczynający się tydzień upłynie w x-kom pod znakiem promocji na akcesoria. Rabaty dotyczą tym razem między innymi myszek, klawiatur, słuchawek, głośników, akcesoriów GSM do samochodu i na co dzień, dodatków do aparatów fotograficznych i nie tylko. Warto poznać wszystkie oferty.

Tydzień akcesoriów w x-kom

Jak co kwartał, w sklepie x-kom można skorzystać z promocji Tydzień akcesoriów. To okazja, by kupić produkty, które sprawdzą się podczas grania, w pracy, w podróży, na imprezach oraz na wakacjach, pomogą rozwijać pasję albo umilą czas relaksu. Wybór jest ogromny, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Zgodnie z nazwą, promocja obowiązuje przez tydzień, lecz warto się pospieszyć, bo na początku wybór jest największy. Do najciekawszych propozycji należą:

Razer Cynosa Chroma 299 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Przewodowa klawiatura stworzona z myślą o graczach. Ma wielokolorowe podświetlenie, które można niezależnie regulować w każdej strefie. Klawiatura obsługuje Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover.

Samsung Powerbank 10000mAh 79 zł 65 zł Sprawdź w x-kom Powerbank o pojemności 10000 mAh wyposażony w dwa złącza USB-A (wyjścia, z których można korzystać jednocześnie) oraz jedno USB-C (wejście do ładowania akumulatora). Urządzenie obsługuje Quick Charge i waży 220 gramów.

Logitech M330 Silent Plus 139 zł 89 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowa myszka z sensorem optycznym o rozdzielczości 1000 dpi. Należy do serii "cichcych" urządzeń – kliknięcia głównymi przyciskami są "miękkie", a przez to mało słyszalne w pomieszczeniu, w którym myszka jest wykorzystywana.

Targus City Gear Topload 259 zł 129 zł Sprawdź w x-kom Pojemna torba na notebooka, która zmieści komputer nawet z ekranem o przekątnej 17,3 cala. Ma dwie komory i poza samym komputerem zmieści także dokumenty. Torba wykonana jest z poliuretanu.

Jak skorzystać z rabatów?

Aby skorzystać z promocji, wybrane produkty należy dodać do koszyka, a na etapie składania zamówienia posłużyć się kodem rabatowym akcesoria. Oferta jest ważna od 17 do 23 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę w ramach Tygodnia akcesoriów można sprawdzić na stronie promocji w x-kom.