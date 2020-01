Tydzień komponentów w x-kom: części komputerowe do 30 procent taniej

Udostępnij:

W sklepie x-kom rusza Tydzień komponentów, czyli znana promocja, w ramach której wybrane podzespoły komputerowe można kupić z rabatami do 30 procent. Nadal można także licytować unikalny komputer od x-kom, który został przekazany na aukcję WOŚP.

Zniżki do 30 proc. w x-kom

Tydzień komponentów w x-kom to promocja obejmująca dyski SSD, kości RAM, procesory, karty graficzne, chłodzenia i wiele innych komponentów, które są niezbędne zarówno do efektywnej pracy, jak i satysfakcjonującej rozrywki.

Przy okazji zmiany podzespołów, warto także pomyśleć o odświeżeniu wyglądu komputera. Dobre wieści są takie, że w ramach Tygodnia komponentów promocje dotyczą także obudów. Poniżej kilka propozycji produktów objętych rabatami:

MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6GB GDDR6 1799 zł 1699 zł Sprawdź w x-kom Karta graficzna z układem GeForce RTX 2060 i 6 GB pamięci. Wykorzystuje 192-bitową szynę pamięci, oferuje 1920 rdzeni CUDA, a maksymalne TDP wynosi 190 W. Zastosowane złącza to 3 porty DisplayPort i jeden HDMI.

MSI B450-A PRO MAX 419 zł 379 zł Sprawdź w x-kom Płyta główna ATX z chipsetem AMD B450 przeznaczona dla graczy z procesorami AMD Ryzen. Obsługuje do 64 GB pamięci operacyjnej, wiele kart graficznych dzięki AMD CrossFireX i można do niej podłączyć 6 dysków SATA (oraz jeden M.2).

Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 1399 zł 1299 zł Sprawdź w x-kom Karta graficzna GeForce RTX 2060 z 6 GB pamięci. Warte uwagi jest tutaj chłodzenie, w którym zastosowano dwa 90-milimetrowe wentylatory. Gdy karta nie jest szczególnie obciążona – są calkowicie wyłączone, a przez to urządzenie jest bezgłośne. Maksymalne TDP to 200 W.

AMD Ryzen 7 2700 669 zł 609 zł Sprawdź w x-kom 8-rdzeniowy, 16-wątkowy procesor z taktowaniem do 4,1 GHz (w trybie turbo) i pamięcią cache 20 MB. TDP wynosi 65 W. W zestawie znajduje się wentylator z podświetleniem RGB.

Cooler Master MasterBox K500 TG RGB 279 zł 199 zł Sprawdź w x-kom Obudowa, która pomieści płyty główne w standardzie ATX (i mniejszych), w której można zamontować kartę graficzną o maksymalnej długości 40 cm. Panel boczny wykonany jest ze szkła hartowanego. Obudowa jest podświetlana (RGB), podobnie jak wentylatory, które są w niej dostępne w zestawie.

Jak skorzystać ze zniżek?

Aby skorzystać ze zniżek, wybrane produkty należy dodać do koszyka, a w nim aktywować rabat, wpisując kod: komponenty. Oferta jest ważna od 27 stycznia do 2 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę w ramach Tygodnia komponentów można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Custom G4M3R od x-kom i "Ryby" dla WOŚP

Warto pamiętać, że do 31 stycznia 2020 roku wciąż można licytować wyjątkowy desktop, który został przekazany przez x-kom na rzecz fundacji WOŚP. Mowa o Custom G4M3R, który jest unikalną odsłoną desktopa G4M3R 600, specjalnie na tę okazję podkręconą przez mistrza Europy oraz wicemistrza Świata w overclockingu – Marcina "Rybę" Rywaka.

Jest to więc świetna szansa, by zaopatrzyć się w jedyny w swoim rodzaju sprzęt, który sprosta najcięższym wyzwaniom. Jego potencjał zamknięto w specjalnie zaprojektowanej na tę okoliczność obudowie, na której froncie bije czerwone serce WOŚP. Takie wnętrze i oprawa gwarantują, że Custom G4M3R zadowoli nawet niezwykle wymagających graczy.

Dochód z licytacji Custom G4M3R od x-kom w całości wesprze fundację WOŚP, pomagając najbardziej potrzebującym.

Więcej informacji o desktopie Custom G4M3R znajdziecie na stronie x-kom, natomiast tutaj można wziąć udział w licytacji.