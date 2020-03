Tydzień peryferiów i Dzień Kobiet w x-kom. Czekają rabaty do 55 procent

Udostępnij:

W x-kom dostępne są dwie nowe promocje. Pierwsza z nich to lubiany przez klientów i okresowo powtarzany Tydzień peryferiów z atrakcyjnymi rabatami na sprzęt do domu i biura. Można tu liczyć na rabaty do 46 procent.

Druga promocja zorganizowana jest natomiast specjalnie na Dzień Kobiet – można w niej znaleźć wiele pomysłów na prezenty dla przedstawicielek płci pięknej. Tu rabaty sięgają 55 procent.

Rabaty na peryferia przez cały tydzień

Pierwszą z promocji w x-kom jest znany Tydzień peryferiów. To okazja, by w niższych cenach kupić między innymi drukarki, monitory, niszczarki czy projektory. Każdy z pewnością znajdzie coś do domu lub biura. Oto przykładowe oferty:

ASUS TUF VG24VQ Curved 999 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Zakrzywiony monitor dla graczy, wyposażony w matrycę VA o rozdzielczości FullHD i przekątnej niecałych 24 cali. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz.

ASUS ZenBeam S2 1999 zł 1699 zł Sprawdź w x-kom Niewielki projektor z portem USB-C, który pozwala wyświetlać obraz o przekątnej 40 cali z odległości 1 metra. Posiada wbudowany akumulator, który pozwala na działanie do 3 godzin.

Epson EcoTank L3151 729 zł 649 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wielofunkcyjne ze stałym zasilaniem atramentem. W zestawie komplet kolorów (pozwalający na wydruk do 6500 stron) oraz dwie butelki z tuszem czarnym (umożliwiające wydrukowanie do 8100 stron).

HP 27W 549 zł 499 zł Sprawdź w x-kom 27-calowy monitor FullHD z matrycą IPS, który sprawdzi się przede wszystkim w typowych zastosowaniach biurowych i domowych. Podstawa umożliwia pochylanie ekranu. Wąskie ramki nadają mu nowoczesności.

LG HF80JS Laser DLP 4399 zł 3399 zł Sprawdź w x-kom Projektor FullHD z lampą LED, której żywotność szacuje się na 7 lat (przy 8-godzinnym korzystaniu z urządzenia dziennie). Maksymalna przekątna obrazu to 120 cali.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w obniżonych cenach, na etapie składania zamówienia należy aktywować w koszyku kod rabatowy peryferia2020. Oferta rabatowa jest ważna od 2 do 9 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie Tygodnia peryferiów w x-kom.

Prezenty na Dzień Kobiet w x-kom

Nadchodzący Dzień Kobiet to dobra okazja, aby zamiast typowego tulipana czy goździka wręczyć kobiecie prezent, który zostanie z nią na dłużej. Wśród przecenionych produktów można znaleźć między innymi słuchawki bezprzewodowe, smartwatche oraz powerbanki.

Wiele produktów oferowanych jest w jasnych kolorach, które z pewnością przypadną do gustu paniom. Wśród ofert warto zwrócić uwagę między innymi na:

Lenovo IdeaPad S145-14 1399 zł 1099 zł Sprawdź w x-kom Podstawowy laptop z ekranem o przekątnej 14 cali, dwurdzeniowym procesorem z serii Intel Pentium Gold, 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB dyskiem SSD. Matryca ma rozdzielczość FullHD. Laptop waży nieco ponad 1,5 kilograma.

Fresh N Rebel Rockbox Cube Fabriq 79 zł 49 zł Sprawdź w x-kom Głośnik Bluetooth wykończony materiałem. W pełni naładowany działa do 8 godzin. Źródłem dźwięku nie musi być smartfon z Bluetooth – alternatywą jest podłączenie przez kabelek minijack.

Nokia 3310 Dual SIM 229 zł 169 zł Sprawdź w x-kom Telefon w sam raz dla kobiet stroniących od smartfonów lub dla tych, które szukają drugiego, zapasowego urządzenia – na przykład na czas uprawiania sportu. Nokia 3310 obsługuje dwie karty SIM i jest wyposażona w 2-megapikselowy aparat.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w niższych cenach, należy dodać je do koszyka, a na etapie składania zamówienia skorzystać z kodu rabatowego dzien-kobiet. Akcja promocyjna trwa od 28 lutego do 8 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami sklepu x-kom.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie promocji w x-kom.