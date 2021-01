Pobier​z program

Typora to narzędzie, które przede wszystkim umożliwia edytowanie i konwertowanie tekstu do formatu HTML.

Korzystanie z programu nie należy do skomplikowanych, dzięki czemu może być on stosowany przez mniej doświadczonych odbiorców. Po utworzeniu nowego dokumentu należy wpisać odpowiednią treść (lub zaimportować ją ze wskazanego dokumentu), którą następnie można konwertować do formatu HTML lub PDF. Aplikacja pozwala także na wyeksportowanie tekstu do formatów DOCX, RTF, Epub, LaTeX i Media Wiki (wymaga zainstalowania konwertera Pandoc).

Typora oferuje niezbyt zaawansowane, ale wystarczające opcje w zakresie formatowania tekstu i zawiera kilka predefiniowanych szablonów. Dodatkowo oferuje między innymi możliwość wstawiania obrazków i tabeli, tworzenia list numerowanych lub punktowanych czy wyróżniania tekstu (cytaty). Pozwala także na dostosowanie elementów interfejsu, dzięki czemu zdecydowaną większość ekranu może zajmować okno do wpisywania tekstu.