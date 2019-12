UNetbootin 6.75

18.02.2015 11:53 • Recenzja do wersji 6.08

Mój pierwszy program, którego użyłam do stworzenia bootowalnego pendrive'a z Ubuntu. Nie formatuje urządzenia, więc można pozostawić na nim pliki (filmy, zdjęcia etc.). Jedyne, co zauważyłam, to brak aktualnych wersji niektórych systemów, np. Linux Mint (są tylko: 13, 14, 15). UNetbootin jest najlepszym programem, jeżeli chodzi o szybkość działania. Nawet początkujący użytkownik sam go obsłuży.

UNetbootin zasługuje na 5 gwiazdek.