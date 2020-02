Pobier​z program

USB Flash Security to darmowe i nieskomplikowane narzędzie, pozwalające zabezpieczać prywatne dane znajdujące się na nośnikach USB. Z jego pomocą ukryjemy przed niepowołanymi osobami nasze zdjęcia, filmiki, ważne dokumenty itp.

Program pozwala na zabezpieczenie dostępu do pendrive'a hasłem, którego to poprawne podanie umożliwi nam dostęp do danych. W innym przypadku nie jest możliwe ani zapisywanie plików na nośniku, ani otwieranie znajdujących się na nośniku danych. Dostęp do zewnętrznego nośnika USB zabezpieczany jest algorytmem szyfrującym AES-256bit.

USB Flash Security umieszcza na nośniku niewielki plik (o rozmiarze około 500KB), który odpowiedzialny jest za ochronę naszych danych. Wersja bezpłatna narzędzia umożliwia obsługę pendrive'ów o maksymalnej pojemności 4GB.