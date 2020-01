USB Network Gate 8.2.2087.0

​Pobierz program

USB Network Gate pozwala na zdalne połączenie z wybranym urządzeniem podłączonym do innego komputera za pośrednictwem złącza USB.

Oznacza to, że dzięki USB Network Gate możemy zyskać dostęp do skanera, drukarki, kamery internetowej, modemu czy pendrive'a z dowolnego miejsca. W przypadku bliskich odległości (np. na terenie biura) mowa rzecz jasna o sieci LAN, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z wybranego urządzenia USB, łącząc się z nim przez internet. Narzędzie obsługuje USB w wersjach 1.1, 2.0 oraz 3.0.

USB Network Gate oferuje możliwość udostępniania sprzętów USB nie tylko przez LAN i internet, ale także za pośrednictwem Wi-Fi, IP, WAN, VLAN oraz VPN. Chcąc kontrolować dostęp do poszczególnych urządzeń możemy zabezpieczyć je hasłem, które podamy jedynie wybranym użytkownikom.