USBDeview to niewielkie i niewymagające instalacji narzędzie, które dostarcza wielu szczegółowych informacji na temat urządzeń podłączanych do komputera za pośrednictwem portu USB (Universal Serial Bus).

Program z powodzeniem radzi sobie z większością urządzeń dostępnych na rynku i co ciekawe umożliwia także dostęp do danych o komponentach podłączanych w przeszłości. Dzięki USBDeview uzyskamy informacje o pełnej nazwie urządzenia, jego numerze seryjnym, dacie ostatniego podpięcia do portu USB, wersji firmware, pliku ze sterownikiem, wymaganym zasilaniu czy wersji złącza USB itp.

USBDeview pozwala użytkownikowi na wygenerowanie raportu uwzględniającego wszystkie wspomniane informacje i zapisanie go w postaci pliku HTML.

