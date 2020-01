Uber ochroni pasażerów przed niebezpiecznymi kierowcami. Testuje nowy pomysł

Udostępnij:

Uber wprowadził nowy system, który ma pomóc zapewnić pasażerom większe poczucie bezpieczeństwa. Testowana na razie w USA i Kandzie usługa pozwala na weryfikację kierowców za pomocą kodu PIN. Tym sposobem pasażerowie mają mieć pewność, że wsiadają do właściwego samochodu.

Nowy system weryfikacji kierowców z pomocą PINu jest jednym z rozwiązań, które Uber planuje wprowadzić, by zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów oraz ograniczyć problem związany z napaściami seksualnymi. Pierwsze testy systemu miały miejsce jeszcze w grudniu 2019 roku i obejmowały siedem amerykańskich miast. Od stycznia usługa została wprowadzona na terenie całych Stanów Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

System weryfikacji kierowców z pomocą kodu PIN działa prosto, a jednocześnie daje obu stronom pewność

Chodzi o upewnienie się, że wsiadamy do właściwego auta. W trakcie zamawiania kursu przez aplikację, otrzymamy specjalny kod PIN, który musimy podać kierowcy przed rozpoczęciem podróży. Następnie ten wprowadza kod do systemu, a jeśli się wszystko zgadza otrzymujemy potwierdzenie i kierowca może zabrać nas do celu.

Funkcja weryfikacji PINem może być aktywna w aplikacji cały czas lub tylko w godzinach między 21:00 a 6:00. Uber potwierdził, że usługa będzie dostępna dla wszystkich kierowców i pasażerów do końca tego tygodnia.

Jednak przewoźnik zauważa, że jest to dopiero jedno z wielu planowanych rozwiązań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów. W grudniowym raporcie Uber ujawnił, że w 2017 i 2018 doszło łącznie do 464 gwałtów oraz 5500 innych przypadków napaści seksualnej. I chociaż "krytyczne zdarzenia" miały miejsce w 0,0003 proc. przejazdów, to liczby wciąż są na tyle znaczące, że firma musi znaleźć nowe sposoby na radzenie sobie z problemem.

– Konfrontacja z przemocą seksualną wymaga uczciwości, a jedynie poprzez rzucenie światła na te kwestie możemy zacząć wyjaśniać coś, co dotyczy każdego zakątka społeczeństwa – powiedział Tony West w grudniowym raporcie na temat bezpieczeństwa Ubera.