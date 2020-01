Ubuntu Linux domyślnie na stacjach roboczych Lenovo ThinkStation. Można by rzec – wreszcie

Udostępnij:

Lenovo w końcu przekonał się do Linuksa i wzorem Della, który oferuje taką możliwość od ponad pół dekady, umożliwił zamawianie stacji roboczych z domyślnie zainstalowanym systemem Ubuntu. Na razie oferta jest ograniczona, żeby nie powiedzieć uboga, gdyż obejmuje zaledwie dwie konfiguracje, ale przecież od czegoś trzeba zacząć.

Stacje robocze, o których mowa, to topowe ThinkStation P520 w wersji AI Developer Workstation. Jak sama nazwa wskazuje, są one przeznaczone do pracy ze sztuczną inteligencją. Domyślnie, obok systemu Ubuntu 18.04 LTS, mają także zestaw bibliotek Nvidia Rapids (CUDA-X AI). W dużym uproszczeniu, służy on do przenoszenia ciężaru obliczeń naukowych na kartę graficzną. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.

Patrząc od strony sprzętowej, stacje robocze ThinkStation P520 AI Developer Workstation wyposażone są w 10-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Xeon W-2155, 128 GB pamięci DDR4 RAM, nośnik M.2 o pojemności 1 TB i kartę graficzną Nvidia Quadro RTX 8000 lub RTX 6000, zależnie od wybranej wersji. Ich ceny to, odpowiednio, 6,7 oraz 8,3 tys. dol.

Lenovo ThinkStation P520, fot. Materiały prasowe

Dotychczas w przypadku sprzętu tego rodzaju Lenovo oferował wyłącznie system Windows 10 Pro for Workstations, czyli specjalny wariant Windowsa 10 Pro, który pozwala m.in. na obsługę konfiguracji z wieloma procesorami. Niestety, producent nie ujawnia, czy decyzja o zaoferowaniu Ubuntu jest przypadkiem jednostkowym czy może jakąś bardziej długofalową strategią.