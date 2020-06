Ubuntu nad Win XP, a cały Linux z 3 proc. udziału, czyli miesiąc cudów na rynku OS-ów

Udostępnij:

Kiedy Linux przekroczy w końcu 1 proc. udziału, dajcie znać – jak mantrę powtarzają złośliwi. Otóż przekroczył, i to znacząco. Przynajmniej według statystyk od NetMarketShare.

Jak wynika z danych zebranych w internecie w maju 2020 roku, Linux napędza dokładnie 3,15 proc. komputerów osobistych, z czego 2,11 proc. stanowi Ubuntu i jego pochodne. To drugi miesiąc z rzędu, w którym Ubuntu wygrywa z Windowsem XP, a jednocześnie pierwszy, w którym udaje się to także pozostałym dystrybucjom w ogólnym ujęciu.

Teraz to legendarny XP-ek znajduje się poniżej 1 proc. udziału, choć z uwagi na jego wiek raczej nie powinno to dziwić. Przypomnijmy, wsparcie utracił w kwietniu 2014 roku.

Widać również postępujący spadek wykorzystania Windowsa 7, porzuconego skądinąd w styczniu br. W ciągu ostatniego miesiąca w badaniu NetMarketShare stracił on 1,31 p.p., kończąc z wynikiem 24,28 proc. udziału. Równolegle jednak 1,75 p.p., rosnąc do 57,83 proc., zyskał Windows 10. Nietrudno więc wskazać głównego beneficjenta przemian.

Co poza tym? Windows 8.1 – w dół o 0,24 p.p., z 3,28 do 3,04 proc., czyli nieznacznie, ale jednak. Z kolei macOS 10.15 – analogicznie pod względem zmiany, tyle że w górę, a konkretniej z 4,15 do 4,39 proc. W tym ostatnim przypadku głównie kosztem starszych wersji.

Nie ukrywajmy, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać z tych danych jakiekolwiek daleko idące wnioski. Niemniej dynamika wzrostów Linuksa na przełomie kwietnia i maja daje do myślenia.