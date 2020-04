Udostępnianie linków z Netfliksa nabiera sensu. Przynajmniej na WhatsAppie

Udostępnij:

WhatsApp doczekał się drobnego usprawnienia, które docenią użytkownicy Netfliksa.

Mobilna apka Netfliksa od lat uzbrojona jest w menu udostępniania, które pozwala podzielić się ze znajomymi linkiem do filmu czy serialu. Ja nie skorzystałem z niej nigdy i raczej nie jestem wyjątkiem, bo chyba też nigdy sam takiego linka nie dostałem.

O ile odnośniki do filmików z YouTube'a wysyła się znajomym po to, by mogli je obejrzeć tu i teraz, o tyle w przypadku Netfliksa sprawa wygląda inaczej. Z uwagi na długość produkcji mowa raczej o rekomendacjach do obejrzenia na później. Żonglowania linkami nie koniecznie ma sens, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajomy nawet w nie nie kliknie. Wygodniej jest więc podać komuś sam tytuł.

Nowa funkcja WhatsAppa zmienia jednak postać rzeczy.

WhatsApp na Androida potrafi teraz odtwarzać zwiastuny z Netfliksa

Gdy dostaniesz od znajomego odnośnik do Netfliksa wysłany z poziomu menu udostępniania, będziesz mógł obejrzeć powiązany z danym filmem lub serialem trailer (o ile jest dostępny).

Co istotne - zwiastuny wyświetlane są bezpośrednio w odtwarzaczu komunikatora w trybie obraz w obrazie. Można więc oglądać wideo, jednocześnie kontynuując rozmowę. Drobnostka, ale jakże ułatwiająca polecanie filmów.

Wcześniej WhatsApp potrafił w taki sposób odtwarzać filmy z YouTube'a, Instagrama czy Facebooka. Z Netfliksem w pierwszej kolejności została zintegrowana wersja na iOS, co miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku.

Żałuję, że pod względem multimedialnych możliwości tak bardzo w tyle został Messenger, który bez opuszczania okna rozmowy nie potrafi nawet wyświetlić filmu z YouTube'a.

Najnowszą wersję aplikacji WhatsApp na Androida i iOS znajdziecie w naszej bazie programów.