W środę przed Senacką Komisją Sprawiedliwości stanęli prezesi wielkiej cyfrowej czwórki, czyli Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundari Pichai i Jeff Bezos. W związku z prowadzonym śledztwem wokół branży technologicznej, część z omawianych dokumentów została upubliczniona. Wśród nich znajdują się tajne wiadomości e-mail wysyłane przez Steve'a Jobsa do pracowników Apple.

Ujawnione przez Komisję Izby Sądownictwa dokumenty dotyczą decyzji dokonanych w 2010 roku przez Apple. W dwóch wątkach mailowych omawiana jest możliwość zablokowania użytkownikom iPhone'ów i iPadów kupowania e-booków za pośrednictwem aplikacji Amazonu. Jest to co prawda możliwe, jeśli odwiedzimy stronę sklepu poprzez przeglądarkę Safari, ale jednak brzmi to jak naginanie prawa konkurencji.

Pierwszy wątek pochodzi z listopada 2010 roku. Swoją opinię na ten temat wymieniają Steve Jobs, Phil Schiller (szef marketingu), Eddy Cue i Greg Joswiak. W tym okresie Amazon sprzedawał w swojej aplikacji mobilnej Kindle e-booki zarówno przez smartfony i tablety Apple'a jak i urządzenia z systemem Android. Problem stanowił fakt, że firma Jeffa Bezosa nie stosowała płatności Apple'owskich, co nie podobało się przedstawicielom nadgryzionego jabłka.

W jednym z e-maili Steve Jobs bardzo konkretnie podszedł do sprawy, pisząc: "To już czas, aby Amazon zaczął korzystać z naszego systemu płatności, albo się wycofać. A także myślę, że to czas zacząć stosować się do tej zasady, z wyjątkiem aktywnych już subskrypcji". Kilka miesięcy później w Kindle oraz innych tego typu aplikacjach zniknęła możliwość zakupu książek.

I jak stwierdził Steve Jobs: "Myślę, że wszystko jest jasne — iBooks będzie jedyną aplikacją umożiwiającą zakup e-booków na urządzeniach z systemem iOS. Musimy trzymać nasze głowy w górę. Ci, którzy kupili książki już wcześniej, będą mogli czytać je gdzie indziej, ale nie będzie się to działo bez płacenia nam, co według nas jest zabronione".

Wśród udostępnionych e-maili można także natrafić na sytuację, w której Steve Jobs podejmuje decyzję "odcięciu" Joego Hewitta od projektu aplikacji Facebooka na iOS. Był on głównym mózgiem tej operacji i prowadził prace nad stworzeniem jej pierwszych wersji. Zarządowi nie podobał się sposób, w jaki programista publicznie krytykował decyzje o zmianach wprowadzanych w iOS 4.0.