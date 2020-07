Pobierz program

Ultimate Chicken Horse to dwuwymiarowa gra platformowa, stanowiąca debiutancki projekt niezależnego studia deweloperskiego Clever Endeavour Games. Fundusze na stworzenie tego tytułu pozyskane zostały ze zbiórki w serwisie Kickstarter.

Jak przebiega gra?

Rozgrywka toczy się na planszach, które stanowią tak naprawdę tor przeszkód. Każda z nich zawiera skromny zestaw obiektów ze startem i metą na czele. Każdy z graczy może dodawać do niej elementy, które z jednej strony mają mu ułatwić pokonanie planszy a z drugiej natomiast utrudnić zabawę przeciwnikowi. Wśród dostępnych elementów znalazły się podesty, zapadnie czy piły. Do dyspozycji graczy oddano takie postacie jak koń, kurczak czy owca, które nie wyróżniają się żadnymi indywidualnymi umiejętnościami.

Za co otrzymamy punkty?

Ultimate Chicken Horse umożliwia zbieranie punktów. Nie jest to jednak takie proste. Punktów nie otrzymujemy jedynie za dotarcie na metę planszy. Mogą one być przyznane w momencie kiedy którakolwiek z przeciwnych postaci zginie. Wtedy punkty dostaniemy za dotarcie do mety czy za to, ze nasza pułapka zabiła przeciwnika.

Kluczowe cechy gry:

nietypowa platformówka 2D

zabawa 4 graczy w trybie multiplayer

zabawne postacie i możliwe do wykorzystania elementy

punkty rozdawane za konkretne osiągnięcia

Wymagania sprzętowe gry: