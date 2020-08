Pobie​rz program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Ultimate Custom Night to survival horror z perspektywy pierwszej osoby, której autorem jest niezależny twórca Scott Cawthon.

Five Nights at Freddy’s po raz kolejny!

Choć nazwa tego nie wskazuje, tak naprawdę Ultimate Custom Night to produkcja wchodząca w skład bardzo popularnego cyklu Five Nights at Freddy’s. Ponownie wcielamy się w stróża, pilnując jednej z sieci restauracji Freddy Fazbear Pizza. Musimy stawić czoła animatronikom, czyli robotom, które w ciągu dnia zajmują się między innymi obsługą klientów, natomiast po zmroku stanowią ogromne zagrożenie. Uwięzieni w biurze mamy za zadanie przetrwać do rana.

Graj z kim chcesz i jak chcesz!

Ultimate Custom Night zawiera 50 animatronicznych postaci, które możemy wybierać, by dostosować poziom trudności do własnych preferencji. Musimy uważać na boczne drzwi znajdujące się w naszym biurze, dwa otwory wentylacyjne, a także inne elementy otoczenia prowadzące bezpośrednio do naszej kryjówki. Chcąc zaliczyć rozmaite wyzwania trzeba zrobić odpowiedni użytek z dostępnych narzędzi, w tym np. generatora prądu, pozytywki czy grzejnika; możliwe jest ponadto skorzystanie z laserowych pułapek.

Warto zaznaczyć, że Ultimate Custom Night na Steam można pobrać zupełnie za darmo.

Najważniejsze cechy:

poboczna odsłona cyklu Five Nights at Freddy’s

50 postaci do wyboru, różne poziomy trudności

wiele unikatowych narzędzi pozwalających na rozprawienie się z wrogami

mroczna oprawa graficzna

zupełnie za darmo

Minimalne wymagania sprzętowe gry Ultimate Custom Night: