UltraEdit to zaawansowany i oferujący dużą liczbę przydatnych funkcji edytor stworzony głównie z myślą o programistach. Program jest jednym z najlepszych edytorów tekstu i heksadecymalnych dla programistów na świecie. Użytkownicy systemu Windows znają go od 1994 roku.

UltraEdit oferuje szereg ciekawych i niespotykanych w innych programach narzędzi, które ułatwią prostą edycję tekstu, programowanie z kolorowaniem składni w wielu językach i edycję plików binarnych w formacie heksadecymalnym. Wspierane przez UltraEdit języki programowania to między innymi C, C#, Javascript, HTML, XML, PHP, Perl Fortran, Python i JavaScript. Pliki z kodem źródłowym są oczywiście dzielone na projekty, wśród których znaleźć się mogą zarówno pliki przechowywane na dysku lokalnym jak i na serwerze (S)FTP. UltraEdit byłby niczym bez zaawansowanych funkcji wyszukiwania i zastępowania wyrażeń w tekście oraz klienta FTP/FTPS. Program obsługuje duże pliki (nawet powyżej 4 GB), posiada w pełni konfiguralne mapowanie klawiatury, kolorowanie i podświetlanie składni, moduł sprawdzania pisowni, a także przydatny pasek wyszukiwarek (Google, Yahoo, Wikipedia, PHP.net, cplusplus.com).

Najbardziej cenioną cechą programu UltraEdit jest możliwość wyszukiwania i zastępowania ciągów znaków w otwartym pliku lub w plikach w podanej lokacji. Funkcji Znajdź/Zastąp w UltraEdit można używać z trybie kolumnowym, posiłkując się wyrażeniami regularnymi (Perl, UNIX i inne), w trybie listowania linii zawierających wyniki wyszukiwania i wiele więcej. Tryb kolumnowy, z którego również znany jest edytor, umożliwia to łatwe wykonywanie nietypowych operacji na tekście (przydatnych głównie w edytorze heksadecymalnym), jak sumowanie kolumny, operacje na tekście zawierającym delimitery, szybkie zaznaczanie bloków tekstu, możliwość umieszczania markerów i tak dalej.