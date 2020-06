30.04.2016 09:17 • Recenzja do wersji 9.6.5.3237

Program do zarządzania obrazami ISO z prostym interfejsem który przypomina ten znany z Windowsa. Wszystko podzielone na wygodne przejrzyste okna, przyciski jednak trochę za małe. Poza tym sprawdza się świetnie, zarządzanie i edycja obrazów jest prosta i intuicyjna. W nowej wersji mogliby się pokusić o interfejs ze wstążką ale i bez tego jest łatwo i szybko. Jedyny minus to rozmiar obrazu w wersji testowej - 300mb to zdecydowanie zbyt mało.