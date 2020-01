​Pobierz program

UltraMixer to niezawodny program do miksowania muzyki w czasie rzeczywistym. Przy użyciu tego oprogramowania możemy w prosty i przyjemny sposób mieszać dźwięki i utwory muzyczne, a następnie zapisywać je do wybranego przez nas formatu WAV, MP3, OGG, WMA, FLAC lub ewentualnie nagrywać na dowolny krążek CD.

Do prawidłowego funkcjonowania programu wymagana jest karta dźwiękowa (najlepiej zewnętrzna). Podczas uruchomienia aplikacji możemy wybrać wersję podstawową (Basic) lub profesjonalną (Professional). Pierwsza przeznaczona jest dla początkujących użytkowników. Natomiast druga wersja posiada bardziej rozbudowany i złożony interfejs, a także zawiera znacznie więcej dodatkowych funkcji. W tym wypadku wydanie profesjonalne przeznaczone jest wyłącznie dla doświadczonych muzyków lub DJ`ów.

W programie znajdziemy rozbudowany mikser zawierający ogromną ilość zróżnicowanych opcji i narzędzi, a także dwa odtwarzacze multimedialne do odsłuchiwania oryginalnych i zmiksowanych dźwięków oraz muzyki. Wyposażono go również w 31-pasmowy equalizer, licznik bitów oraz w bardzo przydatny suwak do płynnego przyspieszania bądź spowalniania modyfikowanego dźwięku. Nie zabrakło w nim też funkcji AGC (Auto gain control) do wzmacniania głośności podczas miksowania muzyki.

