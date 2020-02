UltraVNC 1.2.4.0

29.10.2014 14:07 • Recenzja do wersji 1.2.0.3

Bardzo dobry program chyba jeden z najlepszych do zdalnej pomocy, a do zastosowań komercyjnych chyba jedyny darmowy oferujący opcje szyfrowania. Do domowych zastosowań równie dobry, lecz TeamViewer prostszy.

Program po zainstalowaniu praktycznie gotowy do użytku, lecz na serwerze VNC dobrze jest ustawić kilka parametrów jak:

- zmienić port na jakiś niestandardowy,

- ustawić hasło do połączenia lub użyć pluginu SecureVNCPlugin oraz skonfigurować go poprzez wybranie hasła, metod szyfrowania oraz wygenerować klucze.

- inne parametry poprawiające szybkość i jakość połączenia jak usunięcie tapety, aero.

Klucz .pkey kopiujemy do katalogu UltraVNC na komputerze z którego będziemy się łączyć (viewer), klucz .pubkey pozostawiamy na komputerze serwerze.

Następnie w aplikacji Viewer pozostaje wpisać IP serwera wraz z portem, oraz wybrać opcję połączenia z uwzględnieniem ilości kolorów, które będą nam się wyświetlały. Na koniec zaznaczamy lub nie chęć korzystania z szyfrowania za pomocą SecureVNCPlugin i klikamy connect. To wszystko.