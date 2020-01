P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Ummy Video Downloader to wyjątkowo prosta w obsłudze i darmowa aplikacja, za pomocą której ściągniemy na dysk twardy wideo z serwisu YouTube i zapiszemy go w jednym z dostępnych formatów.

Program jest bardzo prosty w obsłudze, co potwierdza minimalistyczny interfejs składający się w zasadzie tylko z trzech elementów. Miejsca do wklejenia adresu pożądanego filmiku, opcji wybór jakości oraz przycisku 'Download' do rozpoczęcia pobierania. W momencie wklejenia linka aplikacja sam pobiera odpowiednie dane i prezentuje poglądową miniaturkę pozwalającą się upewnić, że wszystko jest gotowe.

Ummy Video Downloader automatycznie pobiera kopiowane linki filmików z serwisu YouTube. Miłą i nawet nieco zaskakującą opcją jest możliwość wyboru nawet materiałów publikowanych w 60 klatkach na sekundę i w rozdzielczości FullHD. Pewnym minusem jest brak możliwości pobierania więcej niż jednego filmiku oraz integracja tylko z serwisem YouTube. Program nadrabia to jednak prostotą użytkowania, brakiem nachalnych reklam i po prostu robieniem tego, czego się od niego oczekuje.