Umowy Firmowe to aplikacja, z pomocą której łatwo i wygodnie wystawimy wszelakie dokumenty niezbędne do zatrudnienia w firmie nowych pracowników. Pozwala tworzyć umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, wymagane rachunki, kilometrówki czy umowy najmu lokalu lub sprzedaży samochodu.

Program jest bardzo prosty i intuicyjny, a praca z nim odbywa się w głównej mierze na danych zgromadzonych w bazie. Operacja wystawienia opiera się na wskazaniu m.in. podmiotu zamawiającego i wykonującego, miejscu i dacie zawarcia umowy, terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy, wynagrodzenia, obowiązkach czy pełnionego stanowiska. Umowy Firmowe pozwala także na wystawianie rachunków do umów, które zawierać mogą informacje o różnego typu składkach (emerytalnej, rentowej i zdrowotnej), przychodzie, opodatkowaniu, składce na ubezpieczenie społeczne itp. W nowej wersji pojawiła się możliwość tworzenia umów kupna-sprzedaży samochodu oraz najmu lokalu.

Zaletą aplikacji jest duża swoboda w sposobie numeracji umów. Z jej poziomu wydrukować można również dane na kopertach, informacje osobowe o pracownikach itp. Dużym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość filtrowania i zaawansowanego wyszukiwania dokumentów, bardzo przydatna w przypadku kiedy firma zatrudnia większą ilość pracowników.

Wszelkie gotowe umowy zapisywane są w bazie danych i w dowolnym momencie mogą zostać edytowane, wydrukowane lub zapisane do postaci pliku PDF. Do przechowywania wprowadzonych informacji wykorzystywany jest system bazodanowy Firebird w wersji 2.0, a za eksport do dokumentów PDF odpowiada znane narzędzie o nazwie doPDF.

