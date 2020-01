Pobierz​ program

Unity to zestaw narzędzi do tworzenia wieloplatformowych gier, bazujących na najpopularniejszym na świecie silniku 3D i 2D. Gry można uruchamiać na Windowsie, macOS, Linux, w przeglądarce, na konsolach (PlayStation, Xbox, Nintendo), smart TV i urządzeniach mobilnych. Można też korzystać z VR i AR.

Unity to środowisko bardzo elastyczne i kompletne, co oznacza, że można w nim przejść przez wszystkie etapy budowania gry. Program dostarcza narzędzia o szerokich możliwościach, które można dostosować do własnych potrzeb i rozbudowywać własnymi wtyczkami. W kreatorze znajdziemy intuicyjne narzędzia do projektowania interfejsu gry, zaawansowane mechanizmy animacji i cieniowania modeli w oparciu o symulacje fizyczne, możliwość pisania skryptów w JavaScripcie i C#, a także rozbudowane profilowanie zużycia pamięci.

By oszczędzić czas twórcom gier, Unity pozwala korzystać ze sklepu z zasobami bezpośrednio z programu. Znajdziemy tam różnego typu modele dla gier 2D i 3D, a także rozszerzenia edytora, wtyczki, gotowe otoczenia, poziomy, plansze i wiele innych. Platforma Unity, na której należy założyć konto, by korzystać z programu, pozwala także przygotować gry do wyświetlania reklam i daje studiom dostęp do narzędzi analitycznych.

Narzędzia Unity zostały zaprojektowane tak, by mogły z niego korzystać duże studia, niezależni deweloperzy i entuzjaści. Unity pozwala także przygotować grę do dystrybucji w wielu sklepach, w tym Microsoft Store, PSN czy Steam. Co ważne, pracując na Windowsie można stworzyć grę dla Linuksa, konsoli czy Androida.

Darmowa wersja Unity ma ograniczone możliwości w porównaniu do tej dostępnej w abonamencie. Nie można w niej na przykład stworzyć własnego ekranu powitalnego dla gry, brakuje raportowania wydajności, nie ma dostępu do wersji beta i nie można obejrzeć jej kodu źródłowego. Unity można także kupić w bardziej rozbudowanej wersji, by móc zarabiać na swojej grze.