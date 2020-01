Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Universal Media Server to multiplatformowy serwer DLNA przeznaczony do transkodowania i wysyłania poprzez sieć plików multimedialnych do urządzeń obsługujących technologię DLNA. Program bazuje na rozwiązaniu PS3 Media Server.

DLNA (The Digital Living Network Alliance) to standard komunikacji wykorzystywany przez producentów urządzeń elektronicznych oferujący możliwość współdzielenia zasobów multimedialnych (filmy, muzyka, zdjęcia) pomiędzy różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci domowej. Przykładowo posiadając w domu odpowiednie urządzenie DLNA oraz sieć WiFi możemy bez konieczności podłączania komputera dodatkowymi kablami z TV obraz audio/wideo wyświetlić na nim nasze multimedia.

Universal Media Server oferuje zarówno możliwość natywnego udostępniania (stremowania) multimediów obsługiwanych przez dane urządzenie np. formatów MP3, JPG, PNG, GIF, TIFF, AVI, MP4, TS, M2TS, MPEG w przypadku konsoli PS3, jak również funkcję transkodowania (w locie) formatów nieobsługiwanych przez dane urządzenie np. MKV, FLV, OGM, OGG, FLAC, MPC, APE. Kolejną ciekawą opcją oferowaną przez aplikację Universal Media Server jest możliwość wyświetlania napisów do filmów zapisanych w formacie TXT, również w przypadku gdy urządzenie nie posiada takiej funkcji.

Aplikacja jest kompatybilna z takimi urządzeniami jak AC Ryan PlayOn! HD, Apple iPhone, Asus O!Play, Brite-view CinemaTube, DirecTV HR, Freebox HD, LG Smart TV Upgrader, Nokia N900, Panasonic TVs, Philips Net TV, Philips Streamium, Popcorn Hour, telewizory Samsung, Sharp Aquos, Sony Bravia, Sony PlayStation 3, Vizio Smart TV, XBMC Media Center, Yamaha A/V receivers, Apple iPad, Apple iPod, Boxee, D-Link DSM, Freecom MusicPal, Google Android, Microsoft Xbox 360, odtwarzacze OPPO blu-ray, Philips Aurea, Philips PFL, Pioneer Kuro, Realtek media players, Samsung UPC Horizon, Showtime, odtwarzacze Sony blu-ray, Sony SMP-N100, Western Digital WD TV Live czy Xtreamer.

Uwaga!