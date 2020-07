Universal USB Installer 1.9.9.2

03.02.2015 23:50 • Recenzja do wersji 1.9.5.9

Bardzo wygodny program, dzięki któremu utworzysz bootowalnego pendrive'a z obrazu ISO. Ma prosty w obsłudze interfejs w formie kreatora, do wyboru wspieranych obrazów jest wiele dystrybucji Linuksa ( w programie są również dostępne linki, do tychże), różnych LiveCD narzędziowych, można również utworzyć pendrive'a z instalatorem Windows (XP-8). Nie ma za bardzo więcej czego opisywać, robi to co należy (i w mojej opini, jest wygodniejszy niż Unetbootin).

Jeżeli ktoś chce utworzyć pendrive'a z więcej niż jednym obrazem, może wykorzystać program YUMI tego samego producenta