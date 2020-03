Pobierz program

Uno With Friends to jedna z najlepszych wariacji popularnej gry karcianej Uno dla systemu Windows 10. Aplikacja umożliwia rozgrywkę w trybie jednoosobowym, jak również zabawę z użytkownikami z całego świata lub znajomymi za pośrednictwem Internetu.

Uno, takie makao dla dzieci

Gra Uno starszym graczom przypominać może makao. I słusznie. Obie z wymienionych gier żądzą się podobnymi zasadami, z tą różnicą, że Uno z pewnością jest zabawą bardziej przyjazną dla młodszych graczy. Na początku, w nasze ręce trafia zestaw kilku kart, a naszym zadaniem jest jak najszybsze pozbycie się ich. Reguła jest prosta - pozbywamy się kart, które cyfrą lub kolorem odpowiadają ostatniej karcie stosiku pomiędzy graczami. Trafić się nam mogą jeszcze karty specjalne. Dzięki nim odwrócimy kolejkę, zablokujemy ruch gracza po nas czy zmusimy go do pobrania 3 lub 4 dodatkowych kart.

Gra w pojedynkę lub ze znajomymi

Uno With Friends pozwala standardowo na zabawę z komputerem. To jednak nie wszystko. Twórcy aplikacji umożliwiają wspólną zabawę z graczami z całego świata. Dodatkowo, możemy także utworzyć własny pokój gry i zaprosić do niego naszych znajomych. Taka rozgrywka zawierać może od 2 do 4 graczy.