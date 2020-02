Unreal Commander 3.57 Build 1451

17.06.2011 14:41 • Recenzja do wersji 0.96 build 787

Unreal Commander to bardzo dobry menadżer plików silnie wzorowany na Total Commanderze. Nie jest on jednak pozbawiony wad.



- W systemach 64-bitowych nie pokazuje poprawnie niektórych katalogów systemowych (np. C:\Windows\System32\GroupPolicy),



- Szybkie wyszukiwanie pozwala na wyszukiwanie plików, które zaczynają się od wpisywanego ciągu znaków. Nie ma możliwości, żeby po wpisaniu w pole szybkiego wyszukiwania np. "rozl" zostały wyświetlone pliki "dane do rozliczenia.doc" czy "arkusz rozliczeniowy.xls",



- nie da się ustawić, żeby wybrane pliki były wyświetlane na pasku w danym kolorze (tak jak wypełniony kursor). Da się tylko ustawić, żeby wybrane pliki były w danym kolorze, a to trochę zaciemnia obraz, gdy korzystamy z różnych kolorów dla różnych typów plików,



- nie udało mi się znaleźć sposobu, żeby foldery miały swój kolor czcionki (tak jak można ustawić, by np archiwa były w jednym kolorze, obrazki w drugim, itp).



Powyższe wady są dla mnie dość irytujące, ale jeśli Ci one nie przeszkadzają, to Unreal Commander jest dla Ciebie.