Upoluj Samsunga z serii Galaxy S21 w przedsprzedaży w x-kom

Partnerem materiału jest x-kom.

Premiera tegorocznych flagowców Samsung za nami. Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G oraz Galaxy S21 Ultra 5G zostały przedstawione światu. Już teraz możesz rezerwować wybrane modele dla siebie, korzystając z oferty przedsprzedażowej sklepu x-kom. Czeka tu na Ciebie wygodny leasing lub raty 0%. Co więcej, zupełnie za darmo możesz otrzymać także kultowe słuchawki Samsung.

Leasing i raty 0% przy zakupie flagowców Samsung

Nieskończone możliwości, wielki potencjał foto i elegancja charakterystyczna dla Samsung to cechy sprawiające, że smartfony z serii Galaxy S21 5G potrafią zawrócić w głowie. Nic więc dziwnego, że kiedy ma się z nimi do czynienia, chce się je mieć dosłownie natychmiast.

Na szczęście, jeśli zdecydujesz się na ich zamówienie w sklepie x-kom możesz skorzystać z oferty rat 0%, przygotowanej dla klientów indywidualnych, bądź leasingu 0%, dedykowanego przedsiębiorcom. Rat może być maksymalnie 20 i nie są one w żaden sposób oprocentowane. Ty natomiast cieszysz się swoim nowym smartfonem z serii Galaxy S21 5G niemal od ręki.

Sięgnij po Samsung Galaxy S21 Ultra lub S21+ w x-kom!

Upoluj Galaxy Buds Pro lub Buds Live oraz Galaxy SmartTag

To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych w ramach przedsprzedaży flagowców Samsung. Do każdego smartfona z rodziny Galaxy S21 5G otrzymasz dodatkowo przydatne akcesorium w postaci słuchawek TrueWireless, dbających o doznania dźwiękowe na najwyższym poziomie. O co dokładnie chodzi? To proste:

zamów model Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, a otrzymasz premierowe słuchawki Galaxy Buds Pro,

zamów jeden z modeli Samsung Galaxy S21 | S21+ 5G i odbierz kultowy model słuchawek o charakterystycznym kształcie fasolek, czyli Galaxy Buds Live.

W ramach trwającej przedsprzedaży wspomniane słuchawki zgarniesz zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie, że w aplikacji Samsung Members wypełnisz stosowny formularz. Po rejestracji zakupu, Samsung wyśle do Ciebie prezent adekwatny do zakupionego modelu smartfona. Ponadto każdy, kto zarejestruje się w aplikacji Samsung Members, otrzyma Galaxy SmartTag. Mowa o dyskretnym gadżecie elektronicznym, pozwalającym namierzyć np. bagaż lub rower.

Daj się porwać Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra 5G

Samsung po raz kolejny nie zawiódł i pokazał światu smartfony, które onieśmielają możliwościami fotograficznymi, zachwycają wyglądem i kuszą imponującym zapleczem systemowym.

Modele Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra 5G, jak na flagowce marki przystało, oferują jeszcze bardziej dopracowane moduły foto – 3 soczewki w Galaxy S21 | S21+ 5G oraz 4 w modelu premium – Galaxy S21 Ultra 5G. Co to oznacza w praktyce?

Warianty Galaxy S21 | S21+ 5G mogą pochwalić się matrycą główną 64 Mpix, ze stabilizacją i z trybem portretowym. Na uwagę zasługuje tu też genialny tryb nocny. Aparat główny jest dodatkowo wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw, oferujący zoom cyfrowy 30x. Sporo? Stawkę skutecznie podbija ostatni model serii, czyli Galaxy S21 Ultra, oferujący jeszcze większe przybliżenie. Nazwano je Space Zoom i w tym smartfonie jest ono aż 100-krotne. Z kolei matryca główna robi w nim zdjęcia o imponującej rozdzielczości 108 Mpix.

Ale na tym nie koniec. Kiedy już znudzi Ci się cykanie fotek, możesz nagrać wideo w jakości 8K, aby później móc poddać je procesowi postprodukcji na profesjonalnym sprzęcie. Kamera Galaxy S21 zapewnia dynamiczne, wyraźne i stabilne ujęcia wideo. Co więcej, do dyspozycji jest tu również funkcja Jedno ujęcie, pozwalająca na wycięcie z nagrania pojedynczych kadrów i ich natychmiastową edycję, z poziomu telefonu.

Efekty swojej zabawy z modułami foto w nowych smartfonach Samsung będziesz mógł podziwiać z kolei na wyświetlaczach Infinity-O z matrycami Super AMOLED 2x o przekątnych 6,7” lub 6,8” – w zależności od wybranego modelu. Obejrzysz też na nich filmy i seriale w zniewalającej jakości Full HD + (modele Galaxy S21 | S21+ 5G) oraz WQHD+ (Galaxy S21 Ultra 5G).

Biorąc od uwagę wnętrze flagowców Samsung, trzeba wspomnieć o procesorze Exynos 2100, wykonanym w litografii 5nm. Zagościł on we wszystkich wspomnianych modelach, gwarantując niedoścignioną moc obliczeniową, a przez to ich niebywałą wielozadaniowość.

Co więcej, potrafi on również w inteligentny sposób korzystać z energii urządzenia, dzięki czemu producent zapewnia, że premierowe urządzenia wytrzymają pełen dzień intensywnej pracy. Swoją energię czerpią bowiem z pojemnych akumulatorów – 4000 mAh w Galaxy S21, 4800 mAh w Galaxy S21+, a w modelu S21 Ultra aż 5000 mAh. Dla większej wygody, w każdym z wariantów możesz także liczyć na szybkie ładowanie przewodowe (do 25 W), ładowanie indukcyjne oraz na ładowanie zwrotne innych urządzeń.

Dowiedz się więcej o Galaxy S21 | S21+ | S21 5G dostępnych w x-kom

