UsbFix to bezpłatne narzędzie służące do analizy i usuwania infekcji pochodzących z nośników wymiennych, takich jak pendrive'y, dyski zewnętrzne i karty pamięci.

Program oferuje kilka trybów działania. Jeden z nich to wyszukiwanie - podczas działania tego mechanizmu UsbFix sprawdza komputer użytkownika pod kątem infekcji (w tym celu przeszukuje m.in. aktywne procesy, rejestr oraz aplikacje uruchamiane podczas startu systemu) i tworzy raport zawierający informacje na ten temat. Kolejna opcja to czyszczenie, która usuwa znalezione zagrożenia. Oprócz tego, narzędzie pozwala odnajdywać obiekty (pliki, foldery) znajdujące się bezpośrednio na dyskach lokalnych i wymiennych, co może być przydatne podczas analizy problemów z bezpieczeństwem.

Ciekawymi opcjami UsbFix są także możliwość zabezpieczenia nośnika wymiennego przed infekcjami w przyszłości poprzez utworzenie na nim ukrytego zablokowanego katalogu autorun.inf oraz wyłączenia opcji autoodtwarzania mediów wymiennych w systemie Windows.