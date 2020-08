Pobierz p​rogram

User Profile Wizard to aplikacja, dzięki której łatwo i szybko przeniesiemy konta użytkowników między komputerami z systemem operacyjnym Windows.

Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, program został udostępniony w formie kreatora. Po uruchomieniu User Profile Wizard należy więc postępować według instrukcji prezentowanych na ekranie, by przeprowadzić migrację swojego profilu na inne urządzenie. Pozwoli to nam zachować wszystkie dane oraz ustawienia.

Co ciekawe, opisywane narzędzie umożliwia także na usuwanie lub wyłączanie kont lokalnych, migrację sieci, łączenie komputerów ze wszystkimi domenami Windowsa, a nawet dołączanie do grupy roboczej.

Powyższe opcje zawarte w User Profile Wizard są dostępne za darmo. Możemy jednak zdecydować się na zakup bogatszych edycji (Professional i Enterprise), by zyskać możliwość korzystania z dodatkowych funkcji.